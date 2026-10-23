Confirma FIFA a EUA como sede del Mundial de Clubes femenil

La primera edición de la Copa Mundial de Clubes Femenino de la FIFA se celebrará en los Estados Unidos el próximo enero de 2028

Estados Unidos será la sede de la primera edición de la Copa Mundial de Clubes Femenina, que se disputará del 5 al 30 enero de 2028, según informó este jueves la FIFA en un comunicado.

La decisión fue adoptada tras la reunión del Consejo de la FIFA celebrada el 15 de octubre de 2026 en Zúrich, que también aprobó la asignación de 2.5 millones de dólares para cada federación miembro participante en el Mundial Femenino Brasil 2027; una cantidad que se equipara a los equipos masculinos que disputaron el pasado Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Del mismo modo, las jugadoras que participen en el Mundial recibirán los mismos servicios que se ofrecieron a los futbolistas que disputaron el Mundial 2026.

Además, si el Mundial femenino generase excedentes económicos, estos se distribuirían entre las federaciones miembro participantes y se reservará una parte para las jugadoras.

Respecto a la elección de Estados Unidos como sede de la Copa Mundial de Clubes Femenina en 2028, la FIFA detalló que se otorgará acceso a los equipos en función de sus resultados en la máxima competición de clubes de su confederación durante el periodo de clasificación, que durará cuatro años y abarcará desde la temporada que finaliza en 2024 hasta la que concluye en 2027.

La competición contará con 19 equipos procedentes de las seis federaciones, que pasarán a ser 16 después de una fase de repesca.

La AFC, la CAF, la Concacaf y la CONMEBOL estarán representadas por tres clubes cada una en la competición, un equipo representará a la OFC y seis de los mejores equipos de futbol femenino de Europa representarán a la UEFA.

Hasta la fecha, ya están clasificados el Barcelona Femení (España), Arsenal Women (Inglaterra), Club América Femenil (México), Gotham FC (Estados Unidos), Naegohyang Women’s FC (RPDC), Corinthians (Brasil) y Wuhan Jiangda WFC (China).

Por otro lado, la segunda edición de la Copa de Campeones Femenina, que reúne a los seis campeones continentales, alternará las fechas de sus partidos de semifinales en el Nu Stadium, la nueva sede del Inter Miami.

El Club América Femenil se enfrentará al ganador de la segunda ronda de la AFC, la CAF o la OFC en la primera semifinal el martes 26 de enero de 2027, antes de que el FC Barcelona Femení se mida al ganador de la CONMEBOL Libertadores Femenina de este mes en la segunda semifinal el miércoles 27 de enero de 2027.

La final por el tercer puesto y la final se disputarán en una doble jornada el domingo 31 de enero de 2027.