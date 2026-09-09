Confirma Chiefs a Mahomes para iniciar ante Broncos en Semana 1

Andy Reid adelantó que el quarterback será titular ante Denver tras recuperarse de una lesión de rodilla que sufrió en diciembre de 2025

Patrick Mahomes sorprende en el emparrillado y también fuera de él.

Y es que, de acuerdo con el head coach de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, Mahomes estará en el arranque de la temporada 2026 el próximo lunes cuando Kansas enfrente a los Denver Broncos.

“A menos que surja algo aquí en los próximos días, lo más probable es que él sea el que esté ahí afuera”, comentó Reid.

Cabe recordar que el dos veces MVP de la NFL sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda el pasado 14 de diciembre en la derrota de los Chiefs 16-13 ante los Los Ángeles Chargers. Un día después fue operado en Dallas y de inmediato comenzó su rehabilitación.

Esto es una gran noticia para los comandados por Andy Reid, pues el tiempo estimado de recuperación para esta cirugía combinada suele ser de 9 a 12 meses, pero el jersey número 15 logró recuperarse en tiempo récord.

Prueba de esto fue que el quarterback recibió el alta médica la semana en que comenzó el campamento de entrenamiento para practicar a plena intensidad.

"Ha mostrado todo ahí. No se ha perdido ni un día, como ustedes saben”, les dijo Reid a medios locales.

"Ustedes lo han visto ahí afuera, así que saben cómo se ve: corriendo y haciendo lo suyo. Salvo por llevar una rodillera en la pierna, todo se ve normal. Está corriendo igual que siempre, lanzando el balón igual que siempre”, agregó.

Sin embargo, pese a estar prácticamente al 100% físicamente, Mahomes no disputó ningún snap en la pretemporada.

La única vez que Mahomes llegó a una temporada sin haber jugado un solo saque en la pretemporada fue en 2020, cuando se canceló toda la serie de partidos de exhibición por la pandemia.

En esa misma temporada, el quarterback inició con tres pases de touchdown en una victoria sobre los Texans.