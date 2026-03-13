Confirma América cirugía exitosa de Malagón; ¿Cuándo regresará?

La lesión también tiene implicaciones en el panorama del portero con la Selección Mexicana ya que figuraba entre los guardametas considerados por el Tri

La cirugía a la que fue sometido el portero Luis Ángel Malagón p or una lesión en el tendón de Aquiles se realizó con éxito, informó el Club América mediante un comunicado oficial difundido este jueves.

El conjunto azulcrema detalló que el procedimiento quirúrgico se llevó a cabo en Guadalajara y que, tras la intervención, el guardameta iniciará su proceso de rehabilitación. El tiempo estimado de recuperación se calcula entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución del futbolista durante las distintas etapas médicas.

Malagón viajó a Guadalajara para someterse a la cirugía

El arquero del Club América viajó la mañana de este jueves a la ciudad de Guadalajara, donde fue intervenido por especialistas tras la lesión que sufrió el pasado martes durante el partido de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union.

El incidente ocurrió durante el encuentro internacional, lo que obligó a evaluar la gravedad de la lesión y determinar que la mejor opción era realizar una cirugía en el tendón de Aquiles para corregir el daño y comenzar posteriormente con el proceso de recuperación.

Luis Ángel Malagón parece haberse roto el tendón de Aquiles. Más allá de que probablemente no sería titular en el Mundial, es una verdadera lástima lo que le sucede a este futbolista.



En 2024, en pleno prime, ya se había perdido la Copa América por una lesión muscular.



Ojalá… pic.twitter.com/ddo1aCQNIM — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) March 11, 2026

El arquero agradece apoyo de colegas y aficionados

Antes de ingresar al procedimiento médico, Luis Ángel Malagón arribó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde ofreció breves declaraciones a los medios presentes.

El guardameta aprovechó el momento para agradecer las muestras de apoyo que recibió por parte de jugadores, seguidores y aficionados de distintos equipos del futbol mexicano.

“Bien, todos. Gracias a Tala, Acevedo, Toño, Memo. Agradecido con ellos. Sobre todo, con la gente por ayudarme. Gracias también a la afición y de equipos contrarios que también ahí han estado. Y nada más, hermano. Seguirle echando”.

Lesión impacta su panorama con la Selección Mexicana

La lesión también tiene implicaciones en el panorama deportivo del portero con la Selección Mexicana, ya que Malagón figuraba entre los guardametas considerados por el técnico Javier Aguirre en el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El torneo se disputará en EUA, México y Canadá, por lo que el periodo de recuperación del arquero será determinante para conocer si podrá reincorporarse a la actividad competitiva y mantenerse dentro del radar del cuerpo técnico nacional.