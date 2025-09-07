Confían en Borregales ante su debut contra Las Vegas Raiders

New England Patriots depositaron su confianza en el joven venezolano tras ser elegido durante la sexta ronda del Draft de este 2025

Jeremy Springer, coordinador de equipos especiales de New England Patriots de la NFL, confió en que el pateador venezolano Andrés Borregales tendrá un buen debut con el equipo gracias a la consistencia que mostró en la pretemporada.

"Tengo confianza en lo que nos ha mostrado desde el comienzo de la pretemporada; me gustó su disciplina, su trabajo y la consistencia que mostró; es lo que esperamos de él en el campo", afirmó el coordinador de equipos especiales en conferencia de prensa.

Borregales, de 23 años, fue seleccionado por los Patriots en la sexta ronda del Draft realizado en abril de este año.

El pasado 26 de agosto pasó el corte para formar parte de los 53 jugadores con los que New England enfrentará la temporada 2025 en la que se presentarán este domingo cuando reciban a Las Vegas Raiders.

El jugador nacido en Caracas es hermano de José Borregales, pateador que como Andrés también jugó con los Miami Hurracanes, del fútbol americano colegial, antes de pasar a la NFL con los Tampa Bay Buccaneers en 2021.

El caraqueño le ganó la carrera por la titularidad a Parker Romo, quien fue despedido del equipo del entrenador en jefe Mike Vrabel.

"El mensaje del entrenador Vrabel fue muy claro. Tienes que ganarte el puesto y eso se hace con constancia, presentándote todos los días; para mí, eso es lo que hizo y por eso está aquí", subrayó Springer.

Andy Borregales tuvo participación en los tres partidos de los Patriots en la pretemporada. En el primero que terminó con triunfo 48-18 sobre Washington Commanders, el sudamericano colaboró con seis puntos; conectó tres puntos extra y un gol de campo de 33 yardas.

En el segundo, en el que vencieron 20-12 a Minnesota Vikings el pateador hizo bueno uno de los dos puntos extra que pateó y fue efectivo en un gol de campo de 51 yardas, el más largo en sus actuaciones.

En el cierre de la pretemporada, en la derrota 42-10 ante New York Giants, falló uno de los dos puntos extra que intentó e hizo bueno un gol de campo de 30 yardas.

Además de Borregales, los Patriots tienen en sus filas a otro sudamericano en el esquinero de origen colombiano Christian González, estrella de su defensiva que fue elegido en el lugar 84 entre los mejores 100 jugadores de la NFL del año pasado.

Gonzáles será una sensible baja en la defensiva profunda de los Pats, en el partido ante Las Vegas, por una lesión en el tendón de la corva.