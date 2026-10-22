Confía organización del GP de México extender acuerdo con F1

El actual acuerdo para que la Ciudad de México tenga un Gran Premio termina en el 2028; organizadores muestran optimismo para pensar en una renovación

Federico González, director del Gran Premio de México, afirmó que tienen buenas posibilidades para extender su acuerdo con la Fórmula 1 con el fin de que el GP permanezca en este país por varios años más.

"Creo que estamos con buenas posibilidades de renovar, aunque eso lo confirmaremos a finales de este año, principios del año que entra", afirmó el directivo. El Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para recibir el Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México que se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre próximo.

González destacó lo contento que está la Fórmula 1 con la organización mexicana, lo que da optimismo para pensar en una renovación de contrato.

"Estamos en buen momento con la Fórmula 1, ellos están muy contentos con el Gran Premio de la Ciudad de México, la ciudad está contenta, creo que como una plataforma de promoción turística y de derrama económica y de presencia de México en el mundo nos está funcionando a todos", subrayó.

El actual acuerdo para que la Ciudad de México tenga una fecha de Fórmula 1 termina en el 2028, de ahí que, según Federico González, no hay motivo para apresurarse para empezar a hablar de una ampliación.

"La Fórmula 1 nos ve como un referente por la organización, por la manera de recibir a la gente. Cada año vienen de muchos países, de estar en muchos Grandes Premios y ven lo que hacemos y eso nos da mucho gusto. Eso creo que nos da tranquilidad para pensar que vamos a seguir teniendo Gran Premio para muchos años", puntualizó.

Sobre el avance para dejar la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez a punto para la carrera del 1 de noviembre, el directivo dijo que el clima ha ayudado a tener todo en tiempo para la vigésima fecha del campeonato.

"Estamos muy optimistas, el clima nos está ayudando, ya no ha estado lloviendo. Ahora estamos concentrados en el montaje, la lluvia nos atrasa el avance, pero ahora hemos estado tranquilos. Vamos en tiempo; esperamos este Gran Premio con mucho entusiasmo, esperemos el clima nos favorezca con el sol para que sea una carrera espectacular", concluyó.