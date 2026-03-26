Condenan a hombre por insultos racistas a Jess Carter

El agresor recibió una pena suspendida, trabajos comunitarios y prohibición de asistir a partidos tras enviar mensajes ofensivos a la futbolista inglesa

Un hombre de 60 años fue condenado este miércoles por enviar mensajes racistas a la futbolista inglesa Jess Carter durante la Eurocopa Femenina 2025, en la que Inglaterra se coronó campeona.

El tribunal de Blackburn, en el norte de Inglaterra, dictó una sentencia de seis semanas de prisión, la cual quedó suspendida por un periodo de 12 meses, condicionada a que el acusado no reincida.

Además de la pena suspendida, el condenado deberá cumplir 10 días de trabajos comunitarios, pagar una multa de 300 euros y tendrá prohibido asistir a partidos de fútbol durante cuatro años.

El acusado reconoció los cargos tras haber enviado mensajes ofensivos a la cuenta de TikTok de la jugadora entre el 19 y el 23 de junio de 2025.

Impacto en la jugadora

Durante el proceso judicial se expuso que Carter, quien actualmente juega en el Gotham FC, fue blanco de abusos racistas tras partidos clave del torneo, particularmente contra Francia y Suecia.

A raíz de los ataques, la defensora decidió alejarse de las redes sociales y delegar la gestión de sus cuentas a un familiar.

La Football Association (FA) condenó los hechos y reiteró que el racismo no tiene cabida ni en el deporte ni en la sociedad.

El organismo subrayó la necesidad de reforzar las acciones para erradicar este tipo de conductas, tanto en entornos digitales como dentro de los estadios.