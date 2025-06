 Condena PSG altercados: 'No representan la mayoría de la hincha'

El París Saint-Germain (PSG) condenó los altercados de la última noche durante las celebraciones de la Champions, que se saldó con dos muertos, al menos 200 heridos y cerca de 559 detenidos, y aseguró que "se trataron de actos aislados" y que "no representan a la gran mayoría" de sus hinchas.

Dos muertos, al menos 192 heridos (22 de ellos policías y bomberos, entre ellos un agente en estado grave), 559 detenidos, 692 incendios (entre ellos 264 vehículos) y cuatro saqueos de comercios es el resultado de la noche en todo el país, la mayoría en la capital.

Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences survenues en marge des célébrations.



Ce titre de Champion d’Europe doit être un moment de joie collective, et non d’agitation ou de débordements.

Ces actes isolés sont contraires aux valeurs du Club et ne…