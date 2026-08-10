Concluyen los Juegos Centroamericanos con México en la cima

Con fiesta musical encabezada por Juan Luis Guerra, Santo Domingo clausuró con éxito los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Santo Domingo despidió este sábado los vigésimo quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe con una ceremonia marcada por la música y el reconocimiento a los atletas que participaron durante dos semanas en la competencia.

La Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, ubicada en el Centro Olímpico de la capital dominicana, recibió la ceremonia de clausura, a la que asistieron representantes de las 37 delegaciones que participaron en los Juegos, con alrededor de 6,200 atletas.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia estuvo a cargo del cantautor dominicano Juan Luis Guerra, quien interpretó junto al coro “Más que Vencedores” el tema “Canto a la Patria”, canción que el artista donó al Estado dominicano en 2006.

“Lo alcanzado en Santo Domingo merece un respeto y admiración de toda nuestra organización. Aquí fuimos testigos de una nación que asumió cada responsabilidad con seriedad y que respondió a cada desafío con determinación. El deporte transforma vidas”, afirmó Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports.

Durante la ceremonia también se reconoció a las delegaciones que obtuvieron los mejores resultados. México concluyó en el primer lugar del medallero con 407 preseas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce.

Colombia ocupó el segundo puesto con 266 medallas, mientras República Dominicana, como país anfitrión, tuvo también una destacada participación.

Con el cierre de la ceremonia y el apagado de la llama, concluyeron oficialmente dos semanas de competencias que dejaron récords, medallas y actuaciones destacadas de atletas de la región.