Concluyen Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 concluyeron este domingo con la ceremonia de clausura celebrada en la Arena de Verona, donde se apagaron las llamas gemelas encendidas en las ciudades coanfitrionas. La edición fue considerada la más extendida territorialmente en la historia invernal, con sedes distribuidas entre zonas urbanas, valles y regiones montañosas.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, declaró oficialmente terminada la justa y afirmó que los organizadores establecieron “nuevos y altos estándares para el futuro” al implementar un modelo disperso de sedes.

¿Cuántas pruebas y deportes se disputaron en Milán-Cortina 2026?

En total se celebraron 116 pruebas con medalla en ocho deportes olímpicos y 16 disciplinas, incluida la incorporación del esquí de montaña como novedad del programa. Las competencias se desarrollaron durante 17 días.

Las últimas finales, correspondientes a los 50 kilómetros de salida masiva en esquí de fondo masculino y femenino, concluyeron horas antes de la clausura. Las medallas fueron entregadas dentro del anfiteatro por Coventry.

Italia logra su mayor cosecha histórica de medallas

La delegación anfitriona cerró con 30 medallas: 10 de oro, seis de plata y 14 de bronce, superando su anterior récord de 20 preseas obtenido en Lillehammer 1994.

Giovanni Malagò, presidente de la Fundación Milán-Cortina, destacó el desempeño del equipo italiano y señaló que su actuación fue determinante en el éxito de la edición.

¿Cómo fue la ceremonia de clausura en la Arena de Verona?

La ceremonia tuvo una duración de dos horas y media y reunió a cerca de 12.000 espectadores, en un formato más íntimo que la apertura realizada en el estadio San Siro de Milán.

El acto rindió homenaje a la tradición musical italiana, desde la ópera lírica hasta expresiones contemporáneas. Personajes como Rigoletto, Aida y Madam Butterfly aparecieron en escena en una representación inspirada en la historia operística del recinto.

El bailarín Roberto Bolle realizó una presentación aérea dentro de un anillo en llamas que simbolizaba el sol, mientras el escenario recreaba elementos de la laguna veneciana. El cantante Achille Lauro cerró la ceremonia con la interpretación de “Incoscienti Giovani”.

La llama olímpica fue trasladada al centro del escenario por medallistas italianos de Lillehammer 1994 antes de extinguirse de manera simultánea en los pebeteros de Milán y Cortina mediante enlace de video. En lugar de fuegos artificiales, se realizó un espectáculo de luces para cumplir con regulaciones locales.

Francia recibe la estafeta rumbo a 2030

Durante el traspaso oficial, Francia recibió la bandera olímpica como próxima sede de los Juegos de Invierno 2030. El modelo organizativo también será descentralizado, con pruebas en los Alpes y en Niza, sobre el mar Mediterráneo.

El patinaje de velocidad podría disputarse fuera del territorio francés, en Italia o en los Países Bajos, según lo previsto por el comité organizador.