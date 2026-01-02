Concentrará Nuevo León grandes eventos deportivos en 2026

La entidad será sede de juegos históricos, fan fest y más en un año que concentrará competencias internacionales y actividad deportiva de alto nivel

El deporte en Nuevo León se encamina a vivir un 2026 de alta exigencia y proyección internacional, luego de un 2025 marcado por resultados destacados en distintas disciplinas. Atletas y equipos representativos de la entidad cerraron el año con medallas, campeonatos y finales que consolidaron a la región como uno de los principales polos deportivos del país.

Durante el último año, figuras como Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera colocaron a Nuevo León en el plano internacional con medallas en campeonatos mundiales de natación, mientras que equipos profesionales y universitarios mantuvieron presencia constante en instancias definitivas de sus respectivas competencias.

Resultados que marcaron el cierre deportivo de 2025

En el ámbito de conjunto, Fuerza Regia sumó campeonatos en el basquetbol profesional, mientras que Tigres Femenil reafirmó su dominio en el futbol nacional. A esto se añadieron los subcampeonatos de Sultanes Femenil en softbol y de Sultanes de Monterrey en beisbol.

El futbol americano universitario también tuvo un capítulo relevante con la final regia de la ONEFA, en la que Auténticos Tigres se impusieron a los Borregos Salvajes del TEC, resultado que mantuvo la rivalidad local como una de las más seguidas del país.

Eventos deportivos programados para 2026

Más allá de la actividad profesional, el calendario de 2026 contempla eventos consolidados como el Abierto de Tenis de Monterrey, el Maratón Internacional que se celebrará en diciembre, así como la Olimpiada y Paralimpiada Estatal, competencias que reúnen a atletas de distintas categorías y niveles.

Estas justas refuerzan la agenda deportiva de la entidad y funcionan como antesala de uno de los acontecimientos más relevantes en la historia reciente del estado.

El Mundial de Futbol 2026 y su impacto en Nuevo León

El Mundial de Futbol 2026, organizado por México, Canadá y EUA, tendrá a Nuevo León como una de las sedes nacionales, con el estadio de los Rayados designado para albergar partidos de la fase de grupos y una ronda de eliminación directa.

Entre los encuentros confirmados se encuentran el partido del 14 de junio, en el que Túnez enfrentará a una selección europea aún por definir; el duelo del 20 de junio entre Túnez y Japón, que será el partido número mil en la historia de los mundiales; y el encuentro del 24 de junio entre Sudáfrica y Corea del Sur.

Actividades paralelas y proyección internacional

Además de los partidos oficiales, el Mundial traerá consigo fan fest con actividad diaria en la zona de Fundidora, así como encuentros de leyendas y eventos culturales vinculados a la justa deportiva, lo que ampliará el impacto más allá del terreno de juego.

Con esta agenda, 2026 se perfila como un año histórico para Nuevo León, no solo por la cantidad de eventos, sino por la proyección internacional que consolidará a la entidad como un referente deportivo en la región.