Concacaf da a conocer sede de la Final de la Nations League

La Concacaf reveló este lunes las fechas y la lujosa sede para disputar el Final Four de la Liga de Naciones 2022-2023.

El organismo reveló a través de un comunicado que los juegos de Semifinales, Tercer lugar y final se realizarán en Las Vegas, Nevada, en el Allegiant Stadium del 15 al 18 de junio de este año.

Cabe destacar que este inmueble es uno de los más modernos estados en todo Estados Unidos, además de ser también la próxima sede para el Super Bowl LVIII en el 2024.

The Dream is Now! The #CNL Finals are coming to Las Vegas June 15-18th.



More info 🔗 https://t.co/yuEYmwTmSc pic.twitter.com/SbHu6yl0O9