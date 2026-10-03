CONADE define a 4 basquetbolistas rumbo a justa juvenil

El equipo integrado por Vania González y Yania Valverde debutará en el torneo internacional tras destacar en circuitos formativos.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) dio a conocer la integración oficial de la Selección Nacional Femenil de Basquetbol 3x3 que representará a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El equipo mexicano estará conformado por las jugadoras Victoria Hernández, Vania González, Yania Valverde y Maya Pimentel, quienes competirán en el magno certamen internacional.

De acuerdo con la programación oficial del evento, la disciplina de basquetbol 3x3 se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre en Dakar, Senegal, donde la escuadra tricolor buscará subir al podio en la justa olímpica juvenil.

Trayectoria deportiva

Cabe destacar que, al tratarse de un torneo de categoría juvenil (Sub-18), esta será la primera participación en unos Juegos Olímpicos de la Juventud para las cuatro seleccionadas, ya que la cita máxima del ciclo olímpico juvenil se celebra cada cuatro años. No obstante, las integrantes ya cuentan con recorrido a nivel formativo y en el circuito de competencias FIBA.

Tal es el caso de elementos como Yania Valverde y Vania González, quienes han sido convocadas a torneos continentales y selecciones juveniles con el representativo nacional en las modalidades de baloncesto tradicional y 3x3.