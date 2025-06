Con uno más, Pachuca pierde ante el Real Madrid

Lo tuvo muy cuesta arriba el Real Madrid en Charlotte cuando Raúl Asencio dejaba el terreno de juego expulsado en el minuto 7, pero la inferioridad numérica desató al equipo de Xabi Alonso, que terminó sacando los músculos en el Bank of América Stadium de Charlotte con un 3-1 a Pachuca que acercó a los blancos al pase de ronda en el Mundial de Clubes.

Jude Bellingham rompió la igualdad a los 35 minutos y Arda Guler aprovechó la titularidad que le dio Xabi Alonso para firmar el 2-0 al borde del descanso a pase del canterano Gonzalo García, de nuevo en el once ante la baja de Kylian Mbappé. El omnipresente Fede Valverde, que roza los 6.200 minutos en esta temporada, firmó el 3-0 en la reanudación.

Xabi Alonso celebró su primera victoria al frente del club blanco tras estrenarse con un 1-1 contra el Al Hilal y se jugará la primera posición el 26 de junio en Philadelphia contra el Salzburgo.

El Pachuca desaprovechó una gran oportunidad para relanzar su Mundial de Clubes, pero se topó con un monumental Thibaut Courtois. El único gol de su tarde, obra de Elías Montiel en el 80, no evitó la eliminación del torneo del conjunto mexicano.

Fueron tres puntos clave para el Madrid, que también alcanzó un 'más 2' en diferencia de goles que podría ser clave para romper un eventual empate y definir quién sale del grupo H como líder. Excepto por la evitable roja de Asencio, todo fueron noticias positivas para Xabi Alonso.

Porque bajo los 34 grados de Charlotte, el Real Madrid volvió a tener un comienzo lento. Con un desfase importante entre línea defensiva alta y presión que el Pachuca aprovechó para hacer daño. Y en una de las primeras situaciones de ese tipo, el Madrid pagó. Asencio volvió a cometer una falta ingenua, esta vez un agarrón a Rondón en vez de ganar tiempo.

43' GOAL! ⚽

Arda Guler is at the right place at the right time to slot it in! @realmadrid now lead 2-0!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAPAC pic.twitter.com/qsvsA8Jl0z