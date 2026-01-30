Con un plantel corto Cruz Azul va por liga y Concacaf: Larcamón

El entrenador destacó que Cruz Azul tiene la responsabilidad de aspirar a los títulos en las competencias que disputará durante el semestre.

El técnico argentino Nicolás Larcamón, actual entrenador de Cruz Azul, aseguró este jueves que, pese a contar con una plantilla reducida, el equipo mantiene como objetivo conquistar el torneo de Liga MX y defender el título en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El estratega reconoció que el plantel atraviesa por un momento de ajustes, pero dejó claro que esto no será un impedimento para competir al máximo nivel tanto a nivel nacional como internacional. Señaló que el club busca trascender y obtener resultados importantes en ambos frentes.

Este mismo jueves, la directiva de La Máquina confirmó la salida del delantero polaco Mateusz Bogusz, quien se suma a las bajas del uruguayo Ignacio Rivero, el argentino Lorenzo Faravelli y el mexicano Ángel Sepúlveda, lo que ha dejado al equipo con menos opciones en varias zonas del campo.

Ante este panorama, Larcamón expresó confianza en que la directiva logrará concretar la llegada de entre dos y tres refuerzos, especialmente en el sector ofensivo, a pesar de que el torneo Clausura 2026 ya se encuentra en marcha y este fin de semana se disputará la cuarta jornada.

El entrenador destacó que, independientemente de los movimientos que se realicen en el mercado de fichajes, Cruz Azul tiene la responsabilidad de aspirar a los títulos en las competencias que disputará durante el semestre.

Afirmó que el equipo luchará conforme a la historia del club y que no transmitirá una imagen de fragilidad, aunque reconoció que el inicio del torneo no se dio en las condiciones ideales. No obstante, reiteró que el objetivo es competir y trascender en cada torneo.

Actualmente, Cruz Azul suma seis puntos, lo que lo coloca en el cuarto lugar de la tabla general del Clausura. Este viernes, el conjunto celeste visitará a Juárez FC en duelo correspondiente a la jornada cuatro del campeonato.