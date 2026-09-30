Con toque 'regio', México rescata el empate contra Perú

Con un gol de Víctor Guzmán, el Tricolor se salvó del ridículo ante un rival que supo anular el juego vertical que pretende Rafael Márquez

El segundo partido en la gestión de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana dejó más dudas que certezas, pues luego de mostrar una buena imagen contra Colombia, el empate 1-1 con Perú la desmintió.

El Tricolor, en medio de una gran entrada en Estados Unidos, intentó nuevamente desplegar el fútbol que pretende el "Káiser": de toque corto, dándole la pelota a los talentosos y buscando ser protagonista.

Sin embargo, la buena defensa sudamericana le mostró complicaciones a un equipo que tuvo algunas caras poco habituales en el equipo, como Everardo López, Denzell García, Isaías Violante o Jeremy Márquez.

Fue justo este último quien dejó más dudas, pues Rafa lo puso como lateral derecho, posición en la que se ha estado desempeñando en Cruz Azul desde que Joel Huiqui tomó el mando, pese a que en varias ocasiones ha mostrado carencias por ser una zona desconocida para él.

¡Nada para nadie!



México y Perú empatan 1-1 en Nueva Jersey, Guzmán anotó por la seleccion azteca#MásAcciónMásDiversión #MexicoPeru@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG pic.twitter.com/xGzQA9QZyD — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 30, 2026 Luego de un despeje del arquero Pedro Gallese, Víctor Guzmán cabeceó para que Jeremy pudiera conducir, pero el pase se le fue largo y nuevamente demostró su mala lectura defensiva porque le ganaron la espalda con facilidad y Jairo Vélez puso en ventaja a los "incas" al 26'. Lejos de algunos tiros de media distancia, México mostró poco en el primer tiempo. Ya en el complemento, la cara fue distinta. Desde el inicio se mostró una mejor versión, pues apenas con cinco minutos de juego, en un tiro libre sobre el borde del área, llegó un centro preciso de Denzell García, el cual fue rematado a la perfección por el "Toro" Guzmán, quien se alzó como el que más y venció a Gallese. Fue justo con el juego a balón parado que llegaron el resto de las oportunidades más peligrosas del Tricolor, aunque ahora con menos contundencia por parte de Berterame y Santiago Giménez, quienes fueron los delanteros en el encuentro. Ahora, México tiene que reagruparse para enfrentarse a Estados Unidos en su siguiente compromiso, el cual será este sábado 3 de octubre y se podrá disfrutar en al señal de Azteca 7.