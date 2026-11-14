¡Con todo y récord! México finaliza participación en Dakar 2026

En la única ocasión que la delegación mexicana consiguió preseas doradas fue en 2018 de Buenos Aires, con tres medallas

México rompió su propio récord en los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano al conseguir 14 medallas durante su participación en Dakar 2026.

La delegación mexicana se consolidó en el lugar 62° con tres medallas de plata y 11 de bronce, siendo su cuarta y mejor participación juvenil por el número de preseas conseguidas a pesar de que no consiguió ningún oro.

El primer lugar fue para China con 32 preseas (17 oros, ocho platas y siete bronces), seguido de Japón y Rusia con 27 y 14, respectivamente.

¡Dakar 2026 nos sigue regalando motivos para celebrar! 🇲🇽 Nuestro Team México alcanza las 14 medallas y firma su mejor cosecha en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Detrás de cada una hay talento, esfuerzo y una generación que tiene muchísimo por delante. ¡Qué orgullo verlos llegar tan lejos! — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 13, 2026 En la única ocasión que México consiguió preseas doradas fue en 2018 de Buenos Aires, con tres medallas. Año Oro Plata Bronce Total 2010 0 1 5 6 2014 0 5 6 11 2018 3 3 6 12 2026 0 3 11 14 Total 3 12 28 43 Estos son los mexicanos que marcaron la historia en Dakar 2026 Medallas de plata: Carlo Cruz – Salto con pértiga.

– Salto con pértiga. Karen Ríos – Lucha de playa.

– Lucha de playa. Guillermo Cortés – Taekwondo. Medallas de bronce: Kendra Duany – Lanzamiento de disco.

– Lanzamiento de disco. Alison Salinas – Lanzamiento de martillo.

– Lanzamiento de martillo. Alan Ocampo – Boxeo.

– Boxeo. Jorge Luis Nieblas – Boxeo.

– Boxeo. Daniel Saborío – Natación.

– Natación. Fernanda García – Natación.

– Natación. Aline Herrera – Taekwondo.

– Taekwondo. Jorge Octavio Martínez – Taekwondo.

– Taekwondo. Selección mexicana – Béisbol 5.

– Béisbol 5. Equipo mixto de taekwondo – Taekwondo. Uno de los deportes que más sobresalió en esta edición para la escuadra tricolor fue el Taekwondo, seguido del boxeo y la natación. ¿Qué son los Juegos Olímpicos de la Juventud? Los Juegos Olímpicos de la Juventud son organizado por el Comité Olímpico Internacional (COI) con el objetivo de reunir atletas de entre 15 a 18 años de todo el mundo para competir en disciplinas olímpicas. A diferencia de los Juegos Olímpicos convencionales, esta justa está dirigida a deportistas jóvenes y busca que su experiencia vaya más allá de las medallas donde se promueve la educación y los valores del olimpismo. La edición de Dakar 2026 marcó un precedente para el movimiento olímpico al convertirse en la primera competencia olímpica celebrada en África. Esta competencia también permite identificar talentos que posteriormente pueden competir en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos.