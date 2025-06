Esta noche el Rose Bowl Stadium fue testigo de como los Rayados del Monterrey empataban 1-1 ante el Inter de Milán; en duelo que correspondió a la jornada 1 del Mundial de Clubes. Las anotaciones corrieron a cargo de Sergio Ramos por los del Monterrey y por los ' Nerazzurri ' lo hizo Lautaro Martínez.

Con este resultado, los dirigidos por Domènec Torrent Font están en la pelea de su grupo por avanzar a la siguiente ronda, donde lo lidera el River Plate, quienes horas antes vencieron 3-1 al cuadro japonés Urawa Red Diamonds.

RAYADOS: LA QUE TUVO, LA METIÓ

Al darse la hora pactada, el árbitro central brasileño Wilton Pereira Sampaio hizo sonar su ocarina para posterior a esto realizar la señal más futbolera del planeta y así dar comienzo a la batalla en donde, tanto los de la 'Pandilla' del Monterrey como los de la ' Beneamata' del Inter de Milán salieron con un planteamiento ofensivo, en la búsqueda de causarle estragos en la cabaña rival.

Pero, poco fue el tiempo en que los del Monterrey tuvieron la posesión de la pelota. Pronto el equipo italiano se apoderó del esférico y de forma constante se enfilaba sobre la meta de los del Monterrey, en donde los albiazules cerraban los espacios en su zona defensiva interponiendo una muralla sólida que no permitía pasar el aire.

Los ‘Nerazzurri’ con llegadas por los costados a velocidad, pases precisos por las distintas zonas del rectángulo verde, fueras de juego y disparos desde linderos del área; en eso basaron su ataque y el posicionamiento del balón los dirigidos por el rumano Cristian Chivu. Tanto así que, la línea de defensores de la escuadra italiana se ubicaba en la media cancha.

Y fue entonces que, a los 24' de tiempo corrido, en su primera jugada de peligro, el defensor del Monterrey Sergio Ramos se sumó a rematar en el área contraria y, tras el cobro de un tiro de esquina por el costado derecho de su ataque llega y con un fuerte ‘testarazo’ envía el balón al fondo de las redes contrarias para el 1-0 en favor de los Rayados.

42' INTER MILAN GOAL | Lautaro Martínez



⚽️ TIED UP! LAUTARO levels the score! 🔥🔵⚫️



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/RAGYWB3BLR — DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025

Tras recibir la anotación, el Inter de Milán no cesó en su afán de atacar al representativo de la Liga MX y siguió con un planteamiento netamente ofensivo, elaborando jugadas en conjunto que generaban peligro en la parte baja de los dirigidos por el español Domènec Torrent. Aunado a que las pocas veces que perdían el balón intensificaba su presión para recuperar la pelota.

A los 41' de acción, llegó el empate a través de una jugada de pizarrón, donde el dorsal 21 de los europeos Kristjan Asllani cobra un tiro directo con un preciso toque de bola que conecta Francesco Acerbi y este a su vez cede al argentino Lautaro Martínez para emparejar 1-1 los cartones en el partido.

El cuerpo arbitral consideró prudente el añadir cuatro minutos más de compensación que, tras consumirse, el Juez Central Pereira Sampaio decretó la finalización de la parte inicial de esta batalla correspondiente a la jornada 1 del Grupo E.

That would’ve been the GOAL OF THE TOURNAMENT! 🔥⚽️

Bastoni’s magic almost made history!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CFMINT pic.twitter.com/dpsiOYqhR8 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025

EL INTER QUISO, PERO NO PUDO

Para la parte complementaria, tanto los de Torrent como los de Chivu no modificaron su oncena inicial. Mas la tendencia ofensiva del cuadro de Milán fue una copia de lo visto en el primer tiempo, con determinación al ataque en la búsqueda de marcar el gol que hiciera la diferencia a como diera lugar.

Por momentos, la escuadra de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla intentó construir jugadas a la ofensiva, pero quienes vistieron de blanco en su totalidad presionaron fuertemente y hacían que se diluyera el peligro que construía su rival. La pradera izquierda de quienes portaban sus medias en color rojo se convertía en la zona preferida para el ataque italiano.

De esta situación se percató el Profe ‘Dome’ y mandó al terreno de juego a los 59’ minutos a Erick Aguirre, sustituyendo a Ricardo Chávez; también dejó el terreno de juego Jorge Rodríguez y su lugar lo ocupó Nelson Deossa. También los ‘Nerazzurri’ enviaron al rectángulo verde a Luis Henrique y Marcus Thuram por Sebastiano Esposito y Benjamín Pavard.

A los 65' de tiempo corrido el español Sergio Canales sacó un tiro cruzado desde linderos del área que pegó en el madero defendido por el arquero suizo Yann Sommer. Y a los 67’ de acción Lautaro Martínez hace la recepción a un pase con ventaja y manda el balón a besar las redes del ‘Sabandija’ Andrada, pero, el atacante argentino estaba en fuera de lugar.

Pasaron cinco minutos cuando tras el cobro de un tiro de esquina y el rechace de la zona defensiva, vino un disparo de Nicolo Barella que pasa desviado por la parte superior del marco defendido por Esteban Andrada. Y a los 76’ de acción Lautaro de media vuelta y dentro del área conecta el esférico y este pasa muy desviado de la portería del Monterrey.

Los estrategas de ambos cuadros realizaron una serie de modificaciones en su esquema. Una y otra vez el Inter de Milán se cansó de galopar por ambas praderas, generando extremo peligro, pero el balón no se incrustaba en la portería de Rayados y cada vez el correr de los minutos hacían ver la finalización de la batalla con una igualada de 1-1.

El reloj siguió avanzando y el nazareno brasileño Wilton Pereira Sampaio decreta añadir seis minutos como reposición, mismos que se fueron ‘como agua’ que al consumarse, se decretó el final del partido. La jornada 2 el equipo de Domènec Torrent lo jugará ante el River Plate, el próximo sábado a las 7:00 de la noche en el Rose Bowl Stadium.

Minuto a minuto

Minuto 90 Termina el partido

Rayados 1-1 Inter de Milán

Monterrey suma su primer punto en el Mundial de Clubes.

Minuto 90 No se mueve el marcador

Rayados 1-1 Inter de Milán

Recta final del encuentro y se mantiene la igualada en el score.

Minuto 46 Inicia el segundo tiempo

Rayados 1-1 Inter de Milán

No se reportan cambios en el arranque de la parte complementaria.

Minuto 45. Finaliza el primer tiempo



Rayados 1-1 Inter de Milán

Los equipos se dirigen a los vestidores para los 15 minutos de descanso.

Minuto 41. Gol del Inter de Milán



Rayados 1-1 Inter de Milán

Lautaro Martínez empareja los cartones en jugada prefabricada.

Minuto 39

Monterrey de defiende bien

Rayados 1-0 Inter de Milán

Mientras los italianos insisten hacia el frente en busca del empate, La Pandilla forma un muro defensivo para evitar el gol del Inter de Milán.

Minuto 29. Pausa para hidratarse



Rayados 1-0 Inter de Milán

Los jugadores toman agua la pausa que indica el árbitro central; previo a ello, Esteban Andrada atajó un disparo del Inter de Milán que llevaba etiqueta de gol.

Minuto 24. Gol de Rayados



Rayados 1-0 Inter de Milán

Sergio Ramos remata de cabeza tiro de esquina cobrado por Oliver Torres.

Minuto 22



Dominio italiano

Rayados 0-0 Inter de Milán

Inter de Milán tiene el dominio del balón, se acerca al arco del Monterrey, pero sigue sin marcar gol.

Minuto 10

No se hacen daño

Rayados 0-0 Inter de Milán

Ambos equipos siguen sin hora dar la cabaña enemiga.

Arranca el partido

Rayados 0-0 Inter de Milán

Inician los primeros 45 minutos

Reza un refrán popular “No hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla” y esta tarde iniciará la sexta aventura de Rayados en un Mundial de Clubes, donde hasta este momento ha disputado 12 batallas.

También será el comienzo de la era de los de la ‘Pandilla’ bajo la tutela del español Domenec Torrent Font, quien por muchos años fue auxiliar de Pep Guardiola.

El duelo correspondiente al Grupo E se desarrollará a las 19:00 horas y teniendo como sede el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California; en donde Rayados e Inter de Milán harán su presentación en esta justa organizada por la FIFA. Igualmente, hará su debut en el banquillo del rumano Cristian Chivu en el equipo ‘Nerazzurri’.

Los de la ‘Pandilla’ y los de la ‘Beneamata’ nunca se habían enfrentado en ningún torneo oficial en el mundo, por lo cual, el partido a desarrollarse en territorio estadounidense será el primero en una competencia reconocida por FIFA; donde veremos en el rectángulo verde al subcampeón de Europa enfrentarse al equipo con más europeos, de los ocho equipos latinoamericanos que compiten en el torneo.

RAYADOS EN EL MUNDIAL DE CLUBES

Esta sería para los dirigidos por el Prode ‘Dome’ la primera ocasión en que dispute una fase de Grupos, en sus cinco anteriores participaciones lo hizo en Fase Final.

Cronológicamente, los de la ‘Pandilla’ disputaron 12 partidos oficiales en esta competición, han cargado con el triunfo en seis episodios y en dos más empataron, cargando con la derrota en cuatro ocasiones.

Mandaron anidar el balón en el marco contrario 25 ocasiones; tienen como sus máximos goleadores a César Delgado con cinco anotaciones, seguido por Rogelio Funes Mori con tres; cierran la cuenta Aldo de Nigris, Humberto Suazo y Jesús Corona con dos goles respectivamente.

Comentarios