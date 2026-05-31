Con remontada, Rayados Sub-15 es campeon del Clausura 2026

La Sub-15 del Monterrey se proclamó campeon tras vencer 3-0 al Toluca en el partido de vuelta, disputado este domingo en las instalaciones de Metepec

Los Rayados Sub-15 se proclamaron campeones del Torneo Clausura 2026 luego de vencer 3-0 al Toluca en el partido de Vuelta de la Gran Final, disputado este domingo en las instalaciones de Metepec.

Con este resultado, el conjunto albiazul remontó la desventaja sufrida en la Ida y levantó el segundo campeonato de la categoría para las Fuerzas Básicas del Club de Futbol Monterrey.

Después de caer 1-0 en el primer encuentro, celebrado el miércoles en el Centro de Entrenamiento “El Barrial”, Monterrey llegó a territorio mexiquense con la obligación de revertir el marcador global y desde los primeros minutos mostró una propuesta ofensiva para buscar la remontada.

¡LOS RAYADOS SON CAMPEONES SUB-15! 🏆 🔥



Con carácter, talento y una remontada inolvidable en Toluca, Monterrey conquista su tercer título de Fuerzas Básicas en la temporada 2025-2026. 👊🏼Ⓜ️



¡EL FUTURO TAMBIÉN SE PINTA DE AZUL Y BLANCO! 🌟🌟🌟 pic.twitter.com/fl8wwH5xgV — Rayados Fuerzas Básicas (@Rayados_FB) May 30, 2026

Emerson López igualó la serie para Rayados

La presión constante de los regiomontanos rindió frutos al minuto 14, cuando Emerson López aprovechó un contragolpe para abrir el marcador con un disparo cruzado que venció al arquero rival.

El gol permitió a Monterrey empatar el marcador global y tomar confianza para continuar atacando en busca de la ventaja definitiva.

#Sub15 | ¡EXPLOTÓ LA FINAL! 🔥



Emerson López sacó un zurdazo brutal para empatar el global en la Vuelta. 👊🏼Ⓜ️#LenteRayado pic.twitter.com/BznjYONCl6 — Rayados Fuerzas Básicas (@Rayados_FB) May 30, 2026

Adrián Garza firmó un gol de antología

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso con la serie igualada, Rayados encontró el tanto que cambió el rumbo de la Final. Al minuto 44, tras un tiro de esquina cobrado por Paxon Ruffin, el guardameta de Toluca rechazó el balón dentro del área.

La pelota quedó a merced de Adrián Garza, quien ejecutó una espectacular chilena para enviar el esférico al fondo de las redes y colocar a Monterrey arriba en el marcador global.

#Sub15 | ¡QUÉ LOCURA DE GOL! 🤯🔥



Así fue la chilena de Adrián Garza desde el #LenteRayado para darle la vuelta al global en la Final. 🎥Ⓜ️ pic.twitter.com/b1mtavDZij — Rayados Fuerzas Básicas (@Rayados_FB) May 30, 2026

Patricio Silva sentenció el campeonato albiazul

En la segunda mitad, Toluca intentó reaccionar, pero los espacios que dejó en defensa fueron aprovechados por el conjunto regiomontano. Al minuto 75, un nuevo contragolpe permitió a Patricio Silva quedar frente al portero rival.

El atacante mostró serenidad al techar al guardameta con un toque preciso y posteriormente definir con la portería abierta para decretar el 3-0 definitivo.

#Sub15 | ¡QUÉ GOLAZO, PATRICIO! 🔥



Así definió nuestro delantero desde el #LenteRayado el 3-1 global en la Final. 🗣️ pic.twitter.com/2NQSbtbukg — Rayados Fuerzas Básicas (@Rayados_FB) May 30, 2026

Con esta contundente victoria, Rayados Sub-15 conquistó el Campeonato del Clausura 2026 y sumó el segundo título de la categoría para las Fuerzas Básicas del Club de Futbol Monterrey.