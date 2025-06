 Con golazo de Messi, Miami derrota al Porto de Anselmi

Cayó la mayor sorpresa en el Mundial de Clubes hasta ahora. Inter de Miami logró el mayor triunfo de su corta historia y derrotó al Porto de Martín Anselmi por 2-1 con un golazo de tiro libre de Lionel Messi.

Aunque en el papel el cuadro comandado por el ex entrenador de Cruz Azul parecía ser superior, la solidez defensiva de las "Garzas", aunado a la falta de conexiones de los "Dragones", ayudó a que a puro chispazo sacaran el resultado.

Porto se adelantó vía penal al 8', cobrado por Samu Aghehowa, sin embargo, nuevamente ese fútbol intenso que suelen mostrar los equipos de Anselmi no se terminó de hacer presente.

A pesar de que el equipo portugués fue terminando sus jugadas, fueron pocas las que representaron peligro real para el arco defendido por Oscar Ustari.

46' GOLAZO ALERT! 😱

Segovia with a BEAUTY of a finish to put @InterMiamiCF back into the game!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/pVEsWYB4if — DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025

El descuento para el Miami llegó hasta el segundo tiempo, cuando al 47' llegó una buena jugada colectiva por banda derecha, la cual terminó en un buen remate de Telasco Segovia, quien fusiló a primer palo a Cláudio Ramos.

Al minuto 54 llegó la jugada que marcaría el rumbo del partido: un tiro libre sobre la media luna que Lionel Messi clavó al ángulo y dejó al arquero para la foto del 2-1 que fue definitivo.

53' ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐



Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MIAFCP pic.twitter.com/KvshKKFrrY — DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025

Tras el gol, el Inter se dedicó a defender la ventaja, pues los "Dragones" cayeron un poco en desesperación y fueron a buscar con todo la ventaja, no obstante, la falta de contundencia le costó llevarse la derrota.

Así, las "Garzas" llegaron a cuatro puntos y están cerca de avanzar a la siguiente ronda, situación que definirán el lunes 23 de junio cuando se midan al Palmeiras a las 19:00 horas. Por su parte, el Porto está al borde de la eliminación y debe enfrentar al Al Ahly en ese mismo día y horario.

Comentarios