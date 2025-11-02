Con drama incluido, Auténticos Tigres derrota a Águilas Blancas

Fue el pateador Reynaldo Blanco y la ofensiva de Auténticos Tigres quienes definirían el rumbo del partido, que tuvo que irse a tiempo extra

En un emocionante encuentro que se definió en series extra, el conjunto de Auténticos Tigres de la UANL se impuso 27-24 ante las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los dirigidos por el head coach Antonio Zamora definieron la victoria en el Estadio Wilfrido Massieu, en un partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Mayor de la ONEFA que terminó empatado a 21 puntos en el tiempo reglamentario.

El inicio del partido fue dominado por el conjunto felino. La primera anotación corrió a cargo del corredor Eduardo Martínez (21) tras un acarreo, con el punto extra bueno del pateador Reynaldo Blanco.

La ofensiva de Auténticos no se detuvo en el primer cuarto y amplió la ventaja con un pase largo del mariscal de campo Sergio Reséndiz al jugador Aldo Herrera (3), seguido del segundo gol de campo de Blanco, dejando el marcador 14-0.

El tercer touchdown de la máxima casa de estudios llegó en el segundo cuarto, nuevamente con un acarreo de Eduardo Martínez (21) y el punto extra del número 42, asegurando un marcador de 21-0.

Sin embargo, la defensiva de Auténticos no logró mantener el cero y Águilas Blancas hizo su primera anotación en los últimos minutos del segundo cuarto, yéndose al descanso 21-7.

En un duelo donde ambos equipos mostraron poderío, el IPN lograría marcar dos anotaciones en los siguientes dos cuartos, empatando el marcador 21-21 y forzando la emocionante instancia de los tiempos extra.

Con el tiempo regular concluido en el Wilfrido Massieu, se dio inicio a las series extras. En la primera serie, ambos equipos anotaron gol de campo, alzando el marcador a un tenso 24-24.

Fue el pateador Reynaldo Blanco y la ofensiva de Auténticos Tigres quienes definirían el rumbo del partido. Un gol de campo en la segunda serie de tiempos extra selló el marcador final de 27-24 a favor del conjunto felino.

El head coach Antonio Zamora destacó la importancia de este triunfo, señalando que les asegura un lugar en la parte alta de la tabla.