El Monterrey de Matías Almeyda llega motivado tras asegurar su boleto a Liguilla y buscará sacar ventaja en casa ante unas Águilas en la ida de Cuartos

Tras un torneo marcado por altibajos, Rayados ahora está listo para enfrentar uno de los desafíos más exigentes del Apertura 2026: la serie de Cuartos de Final ante América.

El conjunto dirigido por Matías Almeyda aseguró su clasificación directa a la Liguilla después de cerrar la fase regular con una valiosa victoria de visita 2-0 sobre Pumas, resultado que le permitió concluir en la sexta posición de la tabla general con 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres empates y seis derrotas.

La escuadra albiazul llegará a la eliminatoria con confianza renovada luego de mostrar una mejoría en las últimas jornadas. En Ciudad Universitaria, Rayados logró imponerse gracias a un doblete de Luca Orellano, una de las figuras más importantes en el cierre del campeonato, incluso jugando gran parte del encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Carlos Salcedo.

Ahora, Monterrey tendrá enfrente a un viejo conocido en fases finales. América, tercer lugar de la clasificación con 30 unidades, será su rival en una de las series más atractivas de los Cuartos de Final. El conjunto capitalino avanzó con una mejor posición en la tabla, por lo que contará con el criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global.

La ida se disputará este miércoles en el "Gigante de Acero", donde Rayados buscará hacer valer la localía y construir una ventaja que le permita encarar con mayor tranquilidad la vuelta en territorio capitalino. El duelo está programado para las 21:10 horas.

Además del factor futbolístico, la serie tiene ingredientes históricos que aumentan su atractivo. Rayados y América volverán a encontrarse en una eliminatoria directa de Liguilla, una rivalidad reciente que se ha convertido en una de las más competitivas del futbol mexicano. De hecho, el cuadro regiomontano ha salido vencedor en tres de sus últimos cinco enfrentamientos de fase final contra las Águilas.

Para Monterrey, el objetivo será claro: aprovechar el impulso anímico generado por su clasificación, sacar ventaja en casa y mantener vivo el sueño de pelear por el título del Apertura 2026. América llega con la etiqueta de favorito por su posición en la tabla, pero Rayados intentará demostrar que su cierre de torneo fue apenas el comienzo de su mejor momento futbolístico.