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Completará Marruecos 'tour Mundialista' por Nuevo León

Por: Gerardo Vázquez

29 Junio 2026, 10:52

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Ahora se llaman “Marruegios”, ya que tras enfrentar a Países Bajos presumirán haber disputado juegos de la Copa del Mundo en el “Uni”, Tec y Estadio Monterrey

Completará Marruecos 'tour Mundialista' por Nuevo León

Luego que se oficializó el duelo de Dieciseisavos de Final de la justa de 2026 entre Países Bajos y Marruecos, que se jugará este lunes a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Monterrey, los marroquíes presumirán ser la única selección que habrá jugado partidos de la fiesta del futbol en los tres estadios de la Sultana del Norte que han albergado juegos del certamen mundialista.

En México 1986, en Fase de Grupos, empató 0-0 con Polonia en el Estadio Universitario en la Jornada 1… y en la Fecha 2 igualó sin goles ante Inglaterra en el Estadio Tecnológico.

En Octavos de Final perdió y fue eliminado tras caer por 1-0 ante Alemania Federal en “El Volcán”.

Y ahora vuelve a escena, pero en el famoso “Gigante de Acero” para un cuarto juego de la justa en territorio nuevoleones.

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El saldo de Marruecos en los tres duelos jugados hasta el momento en Nuevo León es: cero victorias, dos empates y una derrota, sin goles a favor y uno en contra, para una diferencia de goles negativa de -1.

Un total de 14 selecciones han jugado en los estadios regios en la justa: Argelia, España, Marruecos, Polonia, Portugal, Inglaterra, Alemania, México, Suecia, Túnez, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur y Países Bajos.

Y sólo Marruecos ha jugado en los tres estadios nuevoleoneses.

Duelo de invictos abre una nueva etapa mundialista 

El partido entre Países Bajos y Marruecos tendrá un ingrediente especial, ya que será la primera ocasión en la historia de los Mundiales que se disputen los dieciseisavos de final, luego de la ampliación del torneo. 

Ambas selecciones llegan invictas a este compromiso, con marca de dos victorias y un empate, por lo que el encuentro enfrentará a dos de los equipos con mejor desempeño en la fase previa en busca de un boleto a los octavos de final. 

Será además el segundo enfrentamiento mundialista entre ambos países.  

El único antecedente ocurrió el 29 de junio de 1994, durante la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, cuando Países Bajos se impuso 2-1 a Marruecos. 

El encuentro también reunirá a figuras internacionales como Achraf Hakimi, considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo, y al atacante neerlandés Cody Gakpo, una de las principales referencias ofensivas de la llamada "Naranja Mecánica". 

Ambos buscarán liderar a sus selecciones en un duelo que promete convertirse en uno de los más atractivos de esta nueva fase del Mundial.

Partidos que habrá disputado Marruecos en estadios regios durante mundiales

JustaFaseJornadaPartidoEstadioFechaHora
1986Grupos (F)1Marruecos 0-0 PoloniaUniversitarioLunes 2 de junio16:00 horas
1986Grupos (F)2Inglaterra 0-0 MarruecosTecnológicoViernes 6 de junio16:00 horas
1986Octavos de FinalMarruecos 0-1 Alemania FederalUniversitarioMartes 17 de junio16:00 horas
2026Dieciseisavos de FinalPaíses Bajos vs MarruecosMonterreyHoy, lunes19:00 horas

 

Selecciones que han jugado en estadios regios en la justa veraniega

  1. Argelia
  2. España
  3. Marruecos
  4. Polonia
  5. Portugal
  6. Inglaterra
  7. Alemania
  8. México
  9. Suecia
  10. Túnez
  11. Japón
  12. Sudáfrica
  13. Corea del Sur
  14. Países Bajos

Antes y ahora

Estas fotos revelan cómo era la selección de futbol de Marruecos en la justa de 1986 y en la fiesta del futbol de 2026:

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