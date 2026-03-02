VIE 14 FEB
¡Completamente oficial! Doménec Torrent no es más DT de Rayados

Por: Emiliano Gutiérrez

01 Marzo 2026, 22:40

Monterrey rescindió al técnico español tras la derrota en el 'Gigante de Acero' y una mala racha, a días del Clásico Regio y entre protestas de la afición

Domenct Torrent ya no es más entrenador de Rayados.

Después de una actuación desastrosa este sábado, donde el Club de Futbol Monterrey cayó 2-0 ante Cruz Azul en el "Gigante de Acero", la directiva albiazul decidió cortar al técnico español.

Y es que este domingo el Club de Futbol Monterrey oficializó mediante sus redes sociales la destitución del timonel español dentro del cuerpo técnico de los Rayados.

"Agradecemos a Dome y a su cuerpo técnico por su trabajo en esta etapa y les deseamos éxito en sus futuros proyectos" mencionó el club bajo un comunicado.

Este sábado, durante la derrota contra Cruz Azul, aficionados se manifestaron contra el español y su directiva, pues al término del partido se podía escuchar desde las tribunas el grito de "no venimos por ustedes, venimos por los colores", o "ya se va, Dome, ya se va".

Esas manifestaciones se sumaron a las visitas de aficionados a El Barrial y una pésima racha de resultados de Torrent como entrenador de uno de los equipos con mayor inversión en la Liga MX.

Esta decisión se ha tomado a una semana del Clásico Regio, para el cual Tigres ya venía siendo el favorito, pero, con la salida de Torrent, este favoritismo aumenta.

Tras esto, empezaron a sonar nombres como Miguel Herrera, Robert Dante Siboldi, Diego Alonso y Eduardo Berizzo para ser quien tome las riendas del equipo.

