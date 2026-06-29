Compite Keylor Navas por el Balón de Oro de la Liga MX

El costarricense competirá por el premio al mejor portero frente al argentino Nahuel Guzmán, figura de los Tigres y referentes históricos del conjunto.

El mundialista costarricense Keylor Navas fue nominado al Balón de Oro de la Liga MX en la categoría de mejor portero, reconocimiento que premia a los jugadores más destacados de la temporada en el fútbol mexicano.

El guardameta de los Pumas UNAM buscará quedarse con el galardón tras un año en el que se consolidó como una de las figuras del conjunto universitario. Desde su llegada al club, el experimentado arquero mostró regularidad bajo los tres postes y fue determinante en la campaña que llevó al equipo a disputar la final del torneo Clausura.

Un referente internacional en la Liga MX

A sus 39 años, Navas mantiene el prestigio que construyó durante su trayectoria en Europa y con la selección de Costa Rica. El arquero fue una de las grandes figuras del Mundial de Brasil 2014, donde el combinado tico alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia.

Además, representó a su país en las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Catar 2022, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes de Costa Rica en el escenario internacional.

Su carrera también incluye etapas exitosas con el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, equipos con los que conquistó títulos nacionales e internacionales.

Disputará el reconocimiento con Nahuel Guzmán

El costarricense competirá por el premio al mejor portero frente al argentino Nahuel Guzmán, figura de los Tigres UANL y uno de los referentes históricos del conjunto regiomontano.

Durante el Clausura, Navas registró un promedio de un gol recibido por partido y promedió 4.2 atajadas cada 90 minutos, números que respaldaron su candidatura al reconocimiento individual.

Premiarán a los mejores de la temporada

La ceremonia del Balón de Oro de la Liga MX se celebrará el próximo 25 de julio. Los nominados fueron elegidos por un comité integrado por los 18 clubes del circuito, así como por entrenadores, capitanes y capitanas de los equipos participantes.

La nominación coloca nuevamente a Keylor Navas entre los protagonistas del fútbol de la región y reconoce el impacto que ha tenido desde su llegada al balompié mexicano.