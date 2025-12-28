¿Cómo terminan los Rankings de la UFC en este 2025?

Durante el 2025, con una numerosa cantidad de combates, algunos peleadores escalaron poco a poco para ser parte de los 15 mejores peleadores de cada división

Después de un intenso año para la compañía más grande de artes marciales mixtas del mundo, algunos peleadores se consolidaron dentro del top 15 de su división participante, para la gran mayoría de peleadores estar dentro del ranking representa un gran logro, ya que convertirse en ser un peleador rankeado, te facilita las oportunidades para escalar más rápido a ser el próximo contendiente por el campeonato.

En la actualidad existen más de 900 peleadores masculinos y femeninos bajo contrato con la empresa, de esa cantidad solamente 45 peleadores son rankeados en la rama femenil y 120 en la rama Varonil lo que hace aún más difícil la probabilidad de consolidarse dentro de la empresa y estar clasificado dentro del top 15.

¿Cómo un peleador puede ser parte del top 15?

Hay distintas maneras de como un peleador puede ser parte de los 15 mejores del mundo de su respectiva división, la primera es sumando una racha de victorias de manera consecutiva, en promedio un peleador tiene que sumar una racha de 4-6 victorias para entrar en el top.

La segunda forma de poder ser rankeado es venciendo a un peleador dentro del top, un claro ejemplo puede ser la reciente victoria del mexicano Manuel "Loco" Torres quien se enfrentó al número 14 de la división de peso ligero Grant Dawson y obtuvo la victoria por knockout en el primer asalto, después de esta victoria Torres se consolidó en el número 13 de la división mientras que Dawson por su derrota quedo fuera del ranking.

Otra manera de entrar al top puede ser haber tenido una gran carrera fuera de la compañía siendo campeón en otras empresas y teniendo un récord interesante, como lo fue el caso de Michael Chandler quien fue 2 veces campeon de la compañia Bellator y en su debut en la UFC se enfrentó al número 5 del ranking de peso ligero de ese entonces Dan "Hangman" Hooker, donde termino ganando y consolidándose dentro del top 5 en su primera pelea dentro de la empresa.

Ser campeón ¿Suerte o esfuerzo?

Muy pocos peleadores que se adentran en el top terminan siendo campeones indiscutidos, hay casos de peleadores que solamente en su primer año de estar rankeados terminan como campeones como el caso de Joshua Van quien en su primer año siendo peleador clasificado terminó como campeón de la división de peso mosca al derrotar y cortar la racha de 8 victorias consecutivas y convirtiéndose en el segundo campeón más joven de la historia con 24 años y 112 días. (Jon Jones es el campeón más joven con 23 años y 243 días).

Caso contrario a lo que paso con Charles Oliveira, el peleador Brasileño debutó en 2010 en la empresa de Dana White, y no fue hasta 2014 que estuvo siendo parte del top 15; sin embargo, tuvieron que pasar 7 largos años desde su entrada al top para consagrarse campeón indiscutido.

En otros casos hay peleadores que estuvieron dentro del ranking y que los fans los consideraron como los "Reyes sin corona" por no obtener el campeonato indiscutido en ninguna ocasión siendo peleadores dominantes, con un buen record y con un estilo de pelea excepcional como los casos de Yoel Romero, Dustin Poirier, Edson Barboza, entre otros.

A continuación te presentaremos la lista de los peleadores que terminaron el año dentro del top 15 de sus respectivas divisiones y que tratarán de llegar a lo más alto de la clasificación para coronarse como campeones en este próximo 2026:

Peso mosca (125 Libras, 56.6 kg)

Campeón: Joshua Van (Myanmar)

1. Alexandre Pantoja (Brasil)

2. Manel Kape (Portugal/Angola)

3. Tatsuro Taira (Japón)

4. Brandon Royval (EUA)

5. Brandon Moreno (México)

6. Amir Albazi (Irak)

7. Asu Almabayev (Kasajistan)

8. Kyoji Horiguchi (Japón)

9. Tim Elliott (EUA)

10. Steve Erceg (Australia)

11. Alex Pérez (EUA)

12. Tagir Ulanbekov (Rusia)

13. Charles Johnson (EUA)

14. Bruno Silva (Brasil)

15. Lone’er Kavanagh (Inglaterra)

Peso gallo (135 Libras, 61.2 Kg)

Campeón: Petr Yan (Rusia)

1. Merab Dvalishvili (Georgia)

2. Umar Nurmagomedov (Rusia)

3. Sean O'Malley (EUA)

4. Cory Sandhagen (EUA)

5. Song Yadong (China)

6. Deiveson Figueiredo (Brasil)

7. Aiemann Zahabi (Canadá)

8. Marlon Vera (Ecuador)

9. Mario Bautista (EUA)

10. David Martínez (México)

11. Payton Talbott (EUA)

12. Rob Font (Puerto Rico)

13. Vinicius Oliveira (Brasil)

14. Kyler Phillips (EUA)

15. Montel Jackson (EUA)

Peso pluma (145 Libras, 65.7 Kg)

Campeón: Alexander Volkanovski (Australia)

1. Movsar Evloev (Rusia)

2. Diego Lopes (Brasil)

3. Yair Rodríguez (México)

4. Lerone Murphy (Inglaterra)

5. Aljamain Sterling (EUA)

6. Arnold Allen (Inglaterra)

7. Youssef Zalal (Marruecos)

8. Steve Garcia (EUA)

9. Brian Ortega (EUA)

10. Jean Silva (Brasil)

11. Josh Emmett (EUA)

12. Patricio Pitbull (Brasil)

13. Kevin Vallejos (Argentina)

14. Dan Ige (EUA)

15. David Onama (Uganda)

Peso ligero (155 Libras, 70.3 Kg)

Campeón: Ilia Topuria (Georgia/España)

1. Arman Tsarukyan (Armenia)

2. Charles Oliveira (Brasil)

3. Max Holloway (EUA)

4. Justin Gaethje (EUA)

5. Paddy Pimblett (Inglaterra)

6. Dan Hooker (Nueva Zelanda)

7. Mateusz Gamrot (Polonia)

8. Benoît Saint Denis (Francia)

9. Rafael Fiziev (Azerbaiyán)

10. Renato Moicano (Brasil)

11. Beneil Dariush (EUA)

12. Michael Chandler (EUA)

13. Manuel Torres (México)

14. Mauricio Ruffy (Brasil)

15. Farès Ziam (Francia)

Peso welter (170 Libras, 77.1 Kg)

Campeón: Islam Makhachev (Rusia)

1. Jack Della Maddalena (Australia)

2. Shavkat Rakhmonov (Kasajistán)

3. Ian Machado Garry (Irlanda)

4. Michael Morales (Ecuador)

5. Belal Muhammad (EUA/Palestina)

6. Carlos Prates (Brasil)

7. Sean Brady (EUA)

8. Kamaru Usman (Nigeria)

9. Leon Edwards (Inglaterra)

10. Joaquin Buckley (EUA)

11. Gabriel Bonfim (Brasil)

12. Gilbert Burns (Brasil)

13. Geoff Neal (EUA)

14. Colby Covington (EUA)

15. Daniel Rodríguez (EUA)

Peso medio (185 Libras, 83.9 Kg)

Campeón: Khamzat Chimaev (EAU/Rusia)

1. Dricus Du Plessis (Sudáfrica)

2. Nassourdine Imavov (Francia/Rusia)

3. Sean Strickland (EUA)

4. Anthony Hernández (EUA)

5. Brendan Allen (EUA)

6. Israel Adesanya (Nigeria/Nueva Zelanda)

7. Caio Borralho (Brasil)

8. Reinier de Ridder (Países Bajos)

9. Robert Whittaker (Australia)

10. Michael Page (Inglaterra)

10. Jared Cannonier (EUA)

12. Roman Dolidze (Georgia)

13. Paulo Costa (Brasil)

14. Gregory Rodrigues (Brasil)

15. Joe Pyfer (EUA)

Peso semipesado (205 Libras, 92.9 Kg)

Campeón: Alex Pereira (Brasil)

1. Jiří Procházka (Rep. Checa)

2. Magomed Ankalaev (Rusia)

3. Carlos Ulberg (Nueva Zelanda)

4. Khalil Rountree Jr. (EUA)

5. Jan Błachowicz (Polonia)

6. Azamat Murzakanov (Rusia)

7. Jamahal Hill (EUA)

8. Volkan Oezdemir (Suiza)

9. Dominick Reyes (EUA)

10. Bogdan Guskov (Uzbekistán)

11. Aleksandar Rakić (Serbia)

12. Johnny Walker (Brasil)

13. Nikita Krylov (Ucrania)

14. Zhang Mingyang (China)

15. Alonzo Menifield (EUA)

Peso pesado (265 Libras, 120.2 Kg)

Campeón: Tom Aspinall (Inglaterra)

1. Ciryl Gane (Francia)

2. Alexander Volkov (Rusia)

3. Sergei Pavlovich (Rusia)

4. Curtis Blaydes (EUA)

5. Waldo Cortes Acosta (Rep. Dominicana)

6. Jailton Almeida (Brasil)

7. Serghei Spivac (Moldavia)

8. Derrick Lewis (EUA)

9. Ante Delija (Croacia)

10. Marcin Tybura (Polonia)

11. Shamil Gaziev (Rusia)

12. Tai Tuivasa (Australia)

13. Mick Parkin (Inglaterra)

14. Valter Walker (Brasil)

15. Tallison Teixeira (Brasil)