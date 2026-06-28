¿Cómo quedaron los encuentros de dieciseisavos del Mundial FIFA™?

El torneo entra en fase de eliminación directa con varios duelos destacados y selecciones que buscan seguir avanzando en el camino hacia el título.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entró en su fase de eliminación directa tras concluir la etapa de grupos, dejando definidos los cruces de los dieciseisavos de final. El Mundial FIFA™ comienza ahora su tramo decisivo con enfrentamientos entre selecciones que buscarán avanzar en el camino hacia el título.

La última jornada de la fase de grupos dejó clasificaciones ajustadas y cierres intensos, lo que derivó en un cuadro con duelos entre campeones históricos, sorpresas del torneo y selecciones que llegaron con paso firme a la siguiente ronda.

¿Cómo quedaron los cruces de dieciseisavos?

El cuadro de los dieciseisavos de final quedó definido con una serie de enfrentamientos distribuidos a lo largo de varios días, en distintas sedes del torneo:

Sudáfrica vs Canadá | Domingo 28 de junio – 1:00 PM

vs | Domingo 28 de junio – 1:00 PM Brasil vs Japón | Lunes 29 de junio – 11:00 AM

vs | Lunes 29 de junio – 11:00 AM Alemania vs Paraguay | Lunes 29 de junio – 2:30 PM

vs | Lunes 29 de junio – 2:30 PM Países Bajos vs Marruecos | Lunes 29 de junio – 7:00 PM

vs | Lunes 29 de junio – 7:00 PM Costa de Marfil vs Noruega | Martes 30 de junio – 11:00 AM

vs | Martes 30 de junio – 11:00 AM Francia vs Suecia | Martes 30 de junio – 3:00 PM

vs | Martes 30 de junio – 3:00 PM México vs Ecuador | Martes 30 de junio – 7:00 PM

vs | Martes 30 de junio – 7:00 PM Inglaterra vs República Democrática del Congo | Miércoles 1 de julio – 10:00 AM

vs | Miércoles 1 de julio – 10:00 AM Bélgica vs Senegal | Miércoles 1 de julio – 2:00 PM

vs | Miércoles 1 de julio – 2:00 PM Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina | Miércoles 1 de julio – 6:00 PM

vs | Miércoles 1 de julio – 6:00 PM España vs Austria | Jueves 2 de julio – 1:00 PM

vs | Jueves 2 de julio – 1:00 PM Portugal vs Croacia | Jueves 2 de julio – 5:00 PM

vs | Jueves 2 de julio – 5:00 PM Suiza vs Argelia | Jueves 2 de julio – 9:00 PM

vs | Jueves 2 de julio – 9:00 PM Australia vs Egipto | Viernes 3 de julio – 12:00 PM

vs | Viernes 3 de julio – 12:00 PM Argentina vs Cabo Verde | Viernes 3 de julio – 4:00 PM

vs | Viernes 3 de julio – 4:00 PM Colombia vs Ghana | Viernes 3 de julio – 7:30 PM

¿Qué selecciones parten como favoritas?

Entre los cruces destacan enfrentamientos de alto perfil como Brasil vs Japón, Francia vs Suecia y España vs Austria, donde varias selecciones llegan con plantillas consolidadas y experiencia en fases finales. También sobresalen duelos equilibrados como México vs Ecuador y Países Bajos vs Marruecos.

¿Qué sigue en el camino del Mundial FIFA™?

Los dieciseisavos de final marcarán el inicio de la fase más exigente del torneo, donde las selecciones deberán sostener su rendimiento en partidos únicos. A partir de esta etapa, cada encuentro define la continuidad o la eliminación, lo que eleva la presión en cada minuto de juego.

Con el cuadro ya establecido, el Mundial FIFA™ entra en su fase de mayor intensidad competitiva, con selecciones tradicionales y sorpresas que buscan mantenerse en la carrera por el título mundial.