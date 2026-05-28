Comité Olímpico podría regresar deportes excluidos en 2032

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, aseguró que los deportes que queden fuera de Brisbane 2032 podrán volver en futuras ediciones olímpicas

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, aseguró que los deportes y pruebas con medalla que sean excluidos de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 tendrán la posibilidad de regresar en futuras ediciones.

Las declaraciones fueron realizadas durante la reunión anual de la Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano (ASOIF), donde Coventry reconoció que el organismo busca hacer más eficiente y menos costosa la organización de los Juegos Olímpicos.

“Hay un camino de regreso, no es simplemente un final”, declaró la dirigente olímpica al referirse a los deportes que eventualmente podrían quedar fuera del programa.

Brisbane podría tener menos deportes y pruebas

El COI pretende definir en los próximos meses el listado oficial de disciplinas para Brisbane 2032, cuyo programa sería más reducido que el de Los Ángeles 2028.

Actualmente, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles contemplan 36 deportes y 353 pruebas con medalla, cifras que representan un crecimiento considerable respecto a Londres 2012, donde participaron 26 disciplinas.

Coventry explicó que uno de los principales factores para ajustar el programa es el costo de las sedes.

“La complejidad aumenta cuando se agregan instalaciones para pruebas específicas de un solo uso”, señaló.

Entre las disciplinas consideradas vulnerables aparece el pentatlón moderno, históricamente ligado al movimiento olímpico, así como el eslalon en canoa, debido a las exigencias de infraestructura que requiere.

Además, deportes recientemente añadidos para Los Ángeles 2028, como flag football, lacrosse y squash, deberán competir por mantener su lugar en Brisbane.

El presidente de ASOIF, Ingmar de Vos, admitió que el programa olímpico “ha crecido demasiado” y consideró necesario devolverlo a una “proporción adecuada”.

El próximo 24 de junio se celebrará una reunión plenaria del COI en Lausana, Suiza, donde se espera establecer oficialmente el proceso para evaluar deportes y pruebas rumbo a Brisbane 2032.

La lista definitiva de disciplinas podría aprobarse en diciembre, mientras que el programa completo de pruebas y medallas sería confirmado hasta 2029.

Los Ángeles 2028 también centra la atención

Durante la reunión de ASOIF también se presentaron actualizaciones sobre los preparativos de Los Ángeles 2028.

Funcionarios del comité organizador adelantaron que próximamente se revelará el recorrido y la meta de las pruebas de ciclismo de ruta, uno de los eventos más representativos de cada edición olímpica.

Además, las federaciones internacionales continúan negociando con el COI el reparto de ingresos generados por los Juegos Olímpicos.

Para París 2024, el organismo distribuyó 590 millones de dólares entre las federaciones deportivas, un incremento respecto a Tokio 2020.