Comisión de California analiza vetar patadas a la rodilla en MMA

El objetivo sería que cualquier modificación forme parte de las Reglas Unificadas de MMA y no sea únicamente una disposición aplicable en California

Las patadas oblicuas dirigidas a la rodilla podrían convertirse en una técnica ilegal dentro de las artes marciales mixtas, luego de que Andy Foster, director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de California, planteara revisar su permanencia en las Reglas Unificadas de MMA.

La iniciativa surgió durante una reunión de evaluación posterior a UFC 331, celebrado el 19 de septiembre en Los Ángeles. Sin embargo, la técnica continúa siendo legal y todavía no existe una prohibición aprobada.

UFC 331 reaviva debate sobre las patadas a la rodilla

La discusión tomó fuerza después del combate entre Edmen Shahbazyan y Brunno Ferreira. Durante la pelea, Shahbazyan protestó ante el árbitro por las patadas laterales que Ferreira dirigía contra su rodilla.

El oficial no aplicó ninguna sanción debido a que esos golpes están permitidos contra un oponente que permanece de pie. Shahbazyan terminó ganando el enfrentamiento por decisión unánime, pero el episodio fue retomado posteriormente por la comisión.

Foster propuso estudiar si las patadas laterales y oblicuas contra la articulación deben incorporarse a la lista de faltas. Su planteamiento busca abrir una discusión entre reguladores, médicos y especialistas antes de impulsar una modificación formal.

¿Qué es una patada oblicua en las MMA?

La patada oblicua es un golpe lineal realizado con la planta o el talón del pie contra la parte frontal o lateral de la rodilla. Los peleadores la utilizan para detener el avance de su rival, controlar la distancia o afectar su movilidad.

La controversia se debe a que el impacto puede empujar la articulación en una dirección poco natural y provocar lesiones en ligamentos, meniscos u otras estructuras de la rodilla.

Aunque está permitida en las competencias profesionales, suele evitarse durante los entrenamientos debido al riesgo de lesionar a un compañero y mantenerlo alejado de la actividad durante varios meses.

Propuesta deberá atravesar proceso regulatorio

Las declaraciones de Foster no representan un cambio inmediato en el reglamento de California ni de otras jurisdicciones. La propuesta deberá ser analizada por los comités correspondientes y someterse a discusión antes de llegar a una posible votación.

El objetivo sería que cualquier modificación forme parte de las Reglas Unificadas de MMA y no sea únicamente una disposición aplicable en California. Posteriormente, las diferentes comisiones atléticas tendrían que adoptar la nueva normativa.

La técnica ya había sido revisada en 2021, después de que Khalil Rountree Jr. derrotara a Modestas Bukauskas con una patada a la rodilla. En aquella ocasión, las autoridades decidieron no realizar cambios inmediatos.

Por ahora, los peleadores podrán seguir utilizando las patadas oblicuas legalmente. El planteamiento de Foster abre nuevamente el debate entre quienes consideran que deben prohibirse para proteger las carreras de los atletas y quienes sostienen que forman parte de los riesgos propios de las artes marciales mixtas.