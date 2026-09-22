Comienza la era de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

El primer partido de Márquez como entrenador de México será el sábado 26 de septiembre frente a Colombia en Baltimore, Maryland

Rafael Márquez inició su etapa como seleccionador de México al dirigir su primera práctica de cara a los cuatro encuentros amistosos que el equipo disputará en Estados Unidos entre septiembre y octubre.

El entrenamiento se realizó en el Centro de Alto Rendimiento con la presencia de 17 de los 30 futbolistas convocados. Durante la sesión, el exdefensor mantuvo comunicación constante con su cuerpo técnico, en el que figura Andrés Guardado como uno de sus auxiliares.

Márquez y Guardado compartieron vestidor durante varios años y participaron juntos en cuatro ediciones mundialistas. Ahora, ambos inician una nueva etapa desde el banquillo, con la tarea de dar continuidad al proceso de la Selección Mexicana rumbo a 2030.

Selección Mexicana espera completar la concentración

En la primera práctica participaron Alex Padilla, César Montes y Luis Chávez, además de 14 jugadores procedentes de clubes de la Liga MX. El resto de los convocados se incorporará gradualmente después de cumplir con sus compromisos y traslados.

Entre los futbolistas que deben sumarse se encuentran Johan Vásquez, Armando González, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Mateo Chávez y Santiago Giménez. También forman parte de la convocatoria Hirving “Chucky” Lozano y Germán Berterame, quienes militan en Estados Unidos.

Lozano vuelve a la Selección Mexicana después de un periodo alejado de las convocatorias, mientras que Berterame recibe una nueva oportunidad dentro del ataque nacional.

Alan Cervantes causa baja por lesión muscular

La primera concentración de Márquez registró una modificación debido a la baja de Alan Cervantes. El mediocampista del América presentó una lesión muscular, fue evaluado y regresó con su club para continuar el proceso de recuperación.

Su lugar fue ocupado por Isaías Violante, también jugador del América, quien se integró al grupo y participó en el primer entrenamiento bajo las indicaciones del nuevo seleccionador.

Rafael Márquez debutará contra Colombia

El primer partido de Márquez como entrenador de México será el sábado 26 de septiembre frente a Colombia en Baltimore, Maryland. Tres días después, el conjunto nacional enfrentará a Perú en Harrison, Nueva Jersey.

La gira continuará el 3 de octubre contra Estados Unidos en Glendale, Arizona, y concluirá el día 6 ante Chile en Los Ángeles, California. Estos cuatro encuentros representarán las primeras pruebas del nuevo proyecto encabezado por Rafael Márquez.