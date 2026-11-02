Comienza la edición 26 del Gran Premio de México de Fórumla 1

Arrancó la fecha 19 de la temporada 2026 del gran circo en el Autódromo Hermanos Rodríguez; sigue las acciones minuto a minuto aquí.

Vuelta 67

A cuatro vueltas de terminar, Max Verstappen sigue en primer lugar, Lewis Hamilton en segundo sitio y Kimi Antonelli en tercer puesto.

Vuelta 61

Solamente restan 10 vueltas para finalizar la competencia.

Vuelta 57

Oliver Bearman, de Haas, se une a los pilotos que abandonaron la carrera por problemas con su coche.

Vuelta 55

A 16 vueltas de que finalice la carrera, Kimi Antonelli sigue en tercer lugar… quiere estar en el podio para celebrar su primer título en el Gran Circo.

Vuelta 54

Sergio Pérez no se rinde y quiere puntos en el Gran Premio de México; va en el sitio 15.

Vuelta 47

Después de aproximadamente 40 minutos, se reanuda la carrera, con Max Verstappen a la cabeza; faltando 25 vueltas para el fin de la carrera.

Vuelta 46

Al carro de Valtteri Bottas se le reventó la suspensión delantera izquierda, sale de la pista y queda fuera de la competencia; el volante salió del auto por su propio pie, sin consecuencias. Por ello la bandera roja.

Vuelta 45

Tres pilotos han abandonado la competencia: Valtteri Bottas de Cadillac, Lance Stroll de Aston Martin y Fernando Alonso de Aston Martin

Vuelta 45

Sacan bandera roja tras salida de la pista de Valtteri Bottas. Max Verstappen toma la cima, Charles Leclerc es segundo sitio y Kimi Antonelli completa el podio; “Checo” Pérez es sitio 19; sin embargo, se contempla si el mexicano regresa a pista una vez que se reincorpore la carrera tras el accidente de su compañero Bottas.

Vuelta 45

Sacan bandera roja tras salida de la pista de Valtteri Bottas.

Vuelta 44

Kimi Antonelli entra a boxes… y al volver a la pista es cuarto sitio, lugar que le ayuda para coronarse.

Vuelta 37

Arranca prácticamente la segunda mitad de la carrera, con Kimi Antonelli en primer lugar, Lando Norris en segundo y Max Verstappen en tercero.

Vuelta 31

Kimi Antonelli remonta y ya es líder de la carrera.

Vuelta 21

Restan 50 vueltas en la carrera… y Charles Leclerc, de Ferrari, sigue en primer lugar.

Vuelta 18

Sergio “Checo” Pérez va en el sitio 13, en busca de meterse al Top 10 para sumar sus primeros puntos de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Vuelta 17

El ganador del Gran Premio de México ha arrancado desde la pole position en tres de las últimas cuatro ediciones disputadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La única excepción fue Max Verstappen, quien terminó tercero en 2023. En esta ocasión, Lewis Hamilton salió primero.

Vuelta 13

Sancionan con 10 segundos a Russell y con cinco segundos a Charles Leclerc por un incidente con Lewis Hamilton al inicio de la carrera.

Vuelta 11

Están investigando al piloto George Russell por un detalle con el volante Isack Hadjar, al que le provocó realizar un trompo en el comienzo de la carrera.

Vuelta 10

En el reinicio de la carrera, Charles Leclerc sigue en primer puesto, seguido de Max Verstappen en segundo sitio y Lewis Hamilton en el tercer escalón. Kimi Antonelli viene atrás en el cuarto lugar, sitio que le ayuda para coronarse hoy domingo.

Vuelta 9

Se retira el safety car y continúa la competencia.

Vuelta 7

La escudería Aston Martin dice adiós a la competencia, ya que sus dos autos están fuera; los dos Aston Martin quedan fuera.

Previa

Los pilotos ya encendieron sus motores y en este momento ya se corre la edición 26 del Gran Premio de México en el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Los aficionados a la categoría reina del deporte motor a nivel mundial viven una fiesta por ver en acción a los 22 mejores volantes del mundo que luchan por ganar esta carrera en la CDMX.

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano, disputa su gran premio 300 en la Fórmula 1, mientras que Andrea Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, va en busca del título del mundial de pilotos 2026.

De terminar la carrera en 9.ª o adelante hoy, Antonelli será el volante más joven en coronarse en la historia del gran circo.

Lewis Hamilton, de Ferrari, se adueñó de la 'pole position'.

En breve, más información.