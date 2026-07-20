¡Colosal! iShowSpeed y Post Malone animan la previa de la final

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, ambos conjuntos arribaron al inmueble que tendrá encima los ojos del mundo entero

Parece que fue ayer que se subió el telón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el monumental Estadio Azteca. Pasaron ya más de 40 días desde ese día y ahora ya se celebró la ceremonia de clausura del evento más grande del planeta.

La previa se caracterizó por la tensión del ambiente que solo tiene una final de este calibre, sin embargo, una vez que comenzó el espectáculo previo, la cosa se calmó.

En medio de una ola de personalidades del deporte, la farándula y redes sociales, el escenario central se volvió el centro del orbe cuando salió el streamer iShowSpeed para interpretar su tema "Champions", creado para este certamen.

Acompañado de un montón de bailarines, pero con una escenografía que dejó mucho que desear si se compara con lo visto en la inauguración.

Después de Speed, quienes se llevaron los reflectores fueron Post Malone y Swae Lee. Primero apareció solo el texano con su canción "Chrome Heartbreaker", pero el momento más alto fue cuando ambos se unieron para interpretar "Sunflower", que fue quizá el momento en el que la multitud se metió más en el show.