Coloridos uniformes de Jorge Campos llegan a museo de Guadalajara

El ex arquero y figura del futbol mexicano formó parte de la muestra tanto para el acceso a sus uniformes como para crear una colección

Los coloridos uniformes del exarquero Jorge Campos son el eje de una exposición en Guadalajara cuya atmósfera revoca los penaltis atajados por él, pero también la soledad que pueden llegar a sentir los jugadores cuando se disponen a ejecutar el cobro desde los 12 pasos.

El arquero, quien participó en los mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002 formó parte de la muestra tanto para el acceso a sus uniformes como para crear una colección que evoca la soledad de los jugadores cuando están frente al arco.

“Es una serie de pinturas que están hechas a partir de patear el balón, es decir, a partir de que Jorge Campos patea el balón y lo imprimía contra una tela”, aseguró el artista.

Añadió que el trabajo conjunto con el jugador, quien también solía jugar como delantero, dio como resultados piezas que evocan algunos de los goles más famosos en los Mundiales recientes.

La exposición fue inaugurada en el Museo de las Artes de Zapopan, en el marco de las actividades para encender el ambiente antes del inicio del Mundial 2026 del que Guadalajara será sede de cuatro partidos de la fase de grupos.

‘El que la cambia la falla’ está compuesta de veinte piezas de pintura y videos realizados ex profeso para la ocasión y que está divida en diversos núcleos o fases en las que confluyen lo gráfico y la imagen a partir de los emblemáticos patrones de los uniformes de Campos.

La exposición estará abierta a partir del 7 de junio y hasta el 6 de septiembre.