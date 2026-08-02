Colombiana Collin Castro conquista oro en patinaje

Collin Castro ganó la prueba de 1,000 metros de patinaje de velocidad y dio a Colombia otra medalla de oro en Santo Domingo 2026

La colombiana Collin Castro se proclamó campeona de la prueba femenina de los 1,000 metros de patinaje de velocidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras imponerse en una cerrada competencia disputada este sábado.

La prueba se realizó en la pista de patinaje del Paseo 30 de Mayo, donde la atleta colombiana cruzó la meta con un tiempo de 1 minuto, 29 segundos y 101 milésimas para quedarse con la medalla de oro.

La venezolana Angy Quintero obtuvo la medalla de plata al registrar un tiempo de 1:29.384, mientras que el bronce también quedó en manos de Colombia gracias a Gabriela Rueda, quien finalizó la competencia con un registro de 1:29.562.

Las tres patinadoras protagonizaron una prueba muy pareja, definida por escasas décimas de diferencia tras completar las cinco vueltas al circuito de velocidad sobre ruedas.

Competencia en Santo Domingo 2026

La carrera formó parte del programa oficial de patinaje de velocidad de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en la capital de República Dominicana.

El certamen reúne a unos 6 mil 200 deportistas de la región, quienes compiten en 40 deportes y 53 disciplinas por un total de 3 mil 244 medallas, la mayor cantidad otorgada en la historia de la competencia.

Además de la disputa por las medallas, varias pruebas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe representan una oportunidad para sumar experiencia y obtener plazas rumbo a futuras competencias internacionales, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.