Colombia vence 1-0 a Congo y asegura su pase a 16avos

Colombia aseguró su pase a dieciseisavos tras vencer 1-0 a Congo con gol de Daniel Muñoz. Su próximo juego será ante Portugal por el liderato del grupo

Después de ocho años, la selección de Colombia vuelve a estar en una fase de eliminación directa de un mundial.

Y es que este martes los "cafetaleros" amarraron su clasificación a dieciseisavos de final tras vencer por la mínima a su similar de Congo con un tanto solitario de Daniel Muñoz en el minuto 76 en el Estadio Guadalajara.

Con este resultado, Colombia vuelve a una ronda de eliminación directa tras ocho años, pues su última participación en una justa mundialista fue en Rusia 2018, cuando cayó ante Inglaterra 4-3 en penales en octavos de final.

Ya en el campo, los sudamericanos fueron los únicos en presentarse al partido durante los primeros 25 minutos, en los que estuvo cerca de tomar ventaja con un cabezazo del mismo Muñoz, un disparo desde atrás de James Rodríguez y un golpe de derecha de Luis Díaz, pero a los tres les faltó contundencia.

Con llegadas por las bandas y gran labor de desgaste, los colombianos merodearon el área y acosaron al guardameta Lionel Mpasi, con buenas atajadas.

Los congoleños se ordenaron mejor después de la pausa de hidratación, en tanto los colombianos fueron de más a menos. Sufrieron el desgaste, sus ataques perdieron armonía y ya no crearon peligro.

Para el segundo tiempo, Colombia salió con líneas adelantadas en busca de goles.

Este planteamiento estuvo a punto de darles frutos apenas cinco minutos iniciado el complemento, cuando Luis Díaz sacó un zurdazo que fue detenido por Mpasi. Su remate quedó en el área y Jhon Arias remató por fuera.

Tras esto, los africanos tomaron confianza, acabaron con la superioridad colombiana en mitad de la cancha y por momentos se acercaron al área defendida por el portero Camilo Vargas pero no se les veìa claridad en el frente.

Cuando se veía mejor para el Congo, Colombia rompió el marcador de los pies de Muñoz, quien apareció por la derecha, se hizo de una pelota desviada y de zurda metió el 1-0.

Este tanto activó algo dentro de los africanos, quienes fueron por el empate y no fue hasta el 90+1 que tuvieron la más clara para igualar el marcador, pero Camilo Vargas se quedó con un remate de Nathanael Mbuku.

El próximo partido de "La Tricolor" será este sábado ante Portugal, en un encuentro en el que se definirá quién avanzará como primero de grupo.

Colombia necesita un empate contra los lusitanos para quedarse con el liderato, resultado que le bastaría a los portugueses para clasificar a la siguiente ronda.