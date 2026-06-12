Colecta apoyos Pacquiao para víctimas del terremoto en Filipinas

La zona donde comenzó a competir profesionalmente fue declarada por las autoridades en estado de calamidad para agilizar la atención a la emergencia.

El exboxeador filipino Manny Pacquiao anunció una campaña de recaudación de fondos para apoyar a las víctimas del terremoto que sacudió esta semana la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, y que ha dejado al menos 45 personas fallecidas, 630 heridas y cerca de 200,000 afectadas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el multicampeón mundial informó que las donaciones serán recibidas mediante su fundación y podrán realizarse por distintas vías, incluidas transferencias bancarias y criptomonedas.

Los recursos obtenidos serán destinados a la compra y distribución de alimentos, agua potable, suplementos nutricionales, medicamentos y otros artículos esenciales para las familias afectadas por el desastre.

Pacquiao recordó sus orígenes en Mindanao

El exaspirante a la Presidencia de Filipinas expresó su preocupación por la situación que enfrentan miles de habitantes de la región donde inició su carrera deportiva.

“Mi corazón se rompe por la gente de mi ciudad y por toda Mindanao”, señaló Pacquiao al referirse a las consecuencias del terremoto que provocó daños en viviendas, infraestructura y servicios básicos.

La ciudad de General Santos, donde el exboxeador comenzó a competir profesionalmente durante la década de 1990, fue una de las zonas donde las autoridades declararon estado de calamidad para agilizar la atención a la emergencia.

Casi 400,000 personas resultaron afectadas

El Departamento de Bienestar Social y Desarrollo informó que alrededor de 390,000 personas han sufrido afectaciones directas por el terremoto, considerado uno de los más intensos registrados en Filipinas durante las últimas décadas.

El reporte oficial también señala que 18,614 viviendas resultaron dañadas, de las cuales 3,330 quedaron completamente destruidas. Asimismo, 39,293 personas permanecen desplazadas debido a los daños ocasionados por el desastre.

Daños millonarios y miles de réplicas

Las autoridades filipinas estiman de forma preliminar pérdidas por alrededor de 562 millones de pesos filipinos, equivalentes a 9.1 millones de dólares en infraestructura dañada.

El terremoto ocurrió el lunes frente a la isla de Burias y ha sido seguido por más de 2,000 réplicas. Filipinas forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.