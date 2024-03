 Colapsa boxeador Ryan García; anuncia su muerte y abuso

El boxeador Ryan García ha generado preocupación en sus seguidores y familiares debido a mensajes desconcertantes compartidos en redes sociales en los últimos días.

En uno de ellos, el púgil insinuó haber sido asesinado. “Lo tenemos chicos. Que en paz descanse. Le cortamos la garganta y nadie lo encontrará”, fue el mensaje que luego fue borrado.

Aunque García atribuyó estos mensajes a un hackeo, la inquietud persistía. Ya que luego publicó uno aún más alarmante, en el que señala que fue víctima de abuso sexual a los 2 años por parte de un familiar.

"Me han violado a los 2 años, por un miembro de mi familia, ¿cómo actuarías? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías? Fui violado cuando tenía dos años y tengo pruebas", señaló en X y luego agregó: “He visto la peor mierda de mi vida. Estoy cansado de estar callado”.

Con la segunda declaración, también agregó algo que recrudeció la historia: "¿Qué harías si te sujetaran y te hicieran mirar? Sí, estoy perdiendo el control. La mierda que he visto me duele por los niños. La trata de personas es el comercio más grande del mundo. Y estoy sufriendo por ellos y yo soy el loco. Nadie está haciendo nada".

Ryan añadió: “Me sujetaron y me hicieron mirar. Realmente me rogaron que me uniera y dije... ¡jodánse! ¡No miento, están lastimando a los niños! Y todos se quedan atrás diciéndome que me calle. Ya no me importa. Moriré por las almas inocentes secuestradas. Si no estás de mi lado, estás del lado del diablo".

Los mensajes fueron borrados pero quedan evidencias de haber sido publicados.

En un nuevo mensaje, publicado el miércoles, García anunció que limitará sus publicaciones a temas relacionados con el boxeo y su próxima pelea contra Devin Haney, programada para el 20 de abril.

Afirmó que se centrará al 100% en su preparación y dejará de compartir mensajes polémicos.

"Yo, Ryan García, no hablaré, tuitearé ni escribiré nada más que mi pelea de boxeo y deportes. Todos los temas de discusión se hablarán después de mi pelea. 5 semanas de concentración. Tienes mi palabra de que estoy encerrado. Nos vemos el 4-20", expresó García.

El boxeador admitió haber compartido cosas intensas y un comportamiento inusual, pero ahora se compromete a enfocarse en su carrera deportiva.

Aunque García había mencionado un hackeo previo, no proporcionó detalles claros sobre cómo recuperó el control de sus redes.

La situación generó preocupación, y miles de seguidores expresaron su inquietud por su salud mental.

Comentarios