COI establece nuevas reglas para deportes olímpicos desde 2032

El COI evaluará las disciplinas olímpicas con criterios de participación, costos, sostenibilidad y complejidad operativa para Brisbane 2032

El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó un nuevo conjunto de criterios para determinar qué disciplinas formarán parte del programa de los Juegos Olímpicos a partir de Brisbane 2032. La evaluación tomará en cuenta aspectos como la participación de los deportistas, los costos, la sostenibilidad y la complejidad operativa.

La renovación del marco de evaluación fue acordada por el Comité Ejecutivo del organismo durante una reunión celebrada el pasado 30 de octubre en Dakar, Senegal, en el contexto de la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La decisión fue difundida este sábado por la entidad, con sede en Lausana, Suiza.

¿Qué criterios utilizará el COI para elegir las disciplinas?

El nuevo proceso contempla una revisión estructurada de las disciplinas deportivas, tanto de las que ya forman parte del programa olímpico como de aquellas que buscan incorporarse.

Entre los factores que serán considerados se encuentran:

Integridad deportiva.

Relevancia global.

Participación de los deportistas.

Costos de organización y operación.

Complejidad operativa.

Sostenibilidad.

Según el COI, el propósito de estos parámetros es ofrecer mayor coherencia, transparencia y previsibilidad en las decisiones relacionadas con la integración del programa olímpico.

Brisbane 2032 será la primera edición con el nuevo modelo

El marco actualizado se aplicará por primera vez para definir las disciplinas de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 y servirá como referencia para las siguientes ediciones.

El organismo realizará las evaluaciones en colaboración con las federaciones deportivas internacionales. Sin embargo, la aprobación definitiva del programa corresponderá a la Sesión del COI, considerada su máxima instancia de decisión.

La iniciativa forma parte de la estrategia del COI

La actualización se enmarca en la estrategia denominada Preparados para el futuro, impulsada por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, después de asumir el cargo en junio de 2025.

El programa olímpico está organizado en tres niveles: deporte, disciplina y prueba. El deporte corresponde a una actividad regulada por una federación internacional; la disciplina representa una especialidad dentro de ese deporte, mientras que la prueba es la competencia específica, individual o por equipos, en la que se disputan las medallas.