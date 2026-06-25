COI anuncia apoyo económico directo a atletas olímpicos

El COI otorgará subvenciones de 10 mil dólares a atletas olímpicos desde Milano-Cortina 2026, con un fondo superior a 100 millones

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la creación de un fondo que permitirá otorgar subvenciones de 10 mil dólares a los atletas que participen en Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno.

El proyecto fue dado a conocer por Pau Gasol, miembro del COI, exjugador de la NBA y actual presidente de la comisión de atletas del organismo.

La iniciativa contempla la distribución de más de 100 millones de dólares directamente a los deportistas, quienes podrán solicitar el apoyo una vez que hayan competido en la justa olímpica.

Aplicará desde Milano-Cortina 2026

Las primeras subvenciones se entregarán a cerca de 2 mil 900 atletas que participen en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina.

Pau Gasol, presidente de la comisión de atletas del COI, anuncia una subvención de 10,000 dólares para todos los atletas que compitan en Juegos Olímpicos.



Todo atleta que clasifique a Olímpicos puede solicitar el dinero a partir de Milano Cortina 2026. pic.twitter.com/gRmZCG6URw — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) June 24, 2026

Asimismo, se prevé que alrededor de 11 mil deportistas que compitan en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 también puedan postularse a estos apoyos, que en conjunto representarían unos 110 millones de dólares.

Para acceder a la subvención, los atletas deberán cumplir con ciertos criterios de elegibilidad, como no haber dado positivo en controles antidopaje.

“Esto es una victoria para todos nosotros”, afirmó Gasol, quien aclaró que estos recursos no deben considerarse premios económicos.

Respuesta a demandas de apoyo económico

El anuncio del COI se da en un contexto de crecientes llamados para que los atletas reciban compensaciones económicas por su participación en los Juegos Olímpicos.

El tema fue central en la agenda de la reunión del organismo, en la que se definió la estrategia futura bajo la presidencia de Kirsty Coventry.

Coventry, de 42 años, es exnadadora olímpica por Zimbabue, participó en cinco ediciones de los Juegos y obtuvo dos medallas de oro. Además, se convirtió en la presidenta más joven y la exatleta más reciente en asumir el cargo en la historia moderna del COI.

Posturas dentro del movimiento olímpico

La discusión sobre los premios económicos ha sido impulsada por diversas figuras del deporte, entre ellas Sebastian Coe, presidente de World Athletics.

Coe promovió la entrega de 50 mil dólares a los campeones de atletismo durante los Juegos Olímpicos de París 2024, una medida que marcó un precedente dentro del movimiento olímpico.

“Este es un momento histórico para el movimiento y estoy absolutamente encantado de estar en la sala cuando se ha anunciado esto”, expresó Coe al reconocer la política impulsada por Coventry.

Con esta decisión, el COI busca fortalecer el respaldo a los atletas y responder a las demandas de mayor apoyo económico dentro del deporte de alto rendimiento.