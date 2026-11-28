Borregos Monterrey derrotó 27-14 en la final a Auténticos Tigres, equipo que superó a los lanudos en el duelo por el título del año pasado.

Con sabor a revancha... los Borregos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) se coronaron campeones en los playoffs de la temporada 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) al vencer hoy viernes por la noche 27-14 a Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Ante un lleno en el estadio Gaspar Mass, los lanudos cobraron la afrenta del año pasado, cuando los felinos los vencieron 33-30 en el estadio Borregos en la final de ONEFA de 2025, celebrada el viernes 28 de noviembre del año pasado.

Desarrollo del partido y cierre de la temporada

El duelo de esa noche comenzó muparejo,jo a grado de irse 10-7 al descanso.

Los universitarios nunca estuvieron arriba en el marcador, que marcó diferencia en el último cuarto, cuando Borregos se despegó y ya no pudo ser alcanzado por los locales.

Un gran ambiente de fiesta se vivió en las gradas del inmueble de la UANL, que perdió su paso invicto de 19 partidos seguidos sin caer al tropezar esta noche ante los albiazules.

De esta forma finaliza la temporada 2026 de la ONEFA, y la afición ya está a la espera de la campaña 2027 para volver a ver otra batalla regia entre los dos mejores equipos del país en el deporte de las tackleadas, dentro del certamen de los 14 grandes.