Cobolli vence a Tiafoe y conquista el Abierto Mexicano de Tenis

El italiano Flavio Cobolli se proclamó campeón del Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026 tras imponerse al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6(4), 6-4 en Acapulco.

El quinto cabeza de serie firmó una actuación sólida durante un duelo que se extendió por aproximadamente dos horas y nueve minutos. Con este resultado, el jugador de 23 años conquistó su primer título en cancha dura dentro del circuito ATP, el tercero de su carrera, y se convirtió en el primer italiano en ganar el torneo.

Gracias a la victoria, Cobolli ascenderá al puesto 15 del ranking mundial, estableciendo un nuevo mejor registro personal. Además, se convirtió en el campeón más joven del Abierto Mexicano desde Dominic Thiem en 2016.

El europeo llegó a la final como número 20 del mundo y logró vencer por primera vez a Tiafoe, quien se había impuesto en sus dos enfrentamientos previos.

“Ha sido una semana increíble. Me sentí muy bien desde mi primer partido aunque ningún rival fue sencillo. Espero que este sea un buen aliciente para lo que sigue de la temporada”, declaró Cobolli tras el encuentro.

Un duelo definido por detalles

El partido fue intenso desde el inicio. Cobolli mostró energía, potencia y velocidad en el primer set, mientras que el servicio de Tiafoe mantuvo la paridad. La manga se resolvió en tiebreak, donde el italiano fue más preciso en los puntos clave.

En el segundo parcial, la igualdad se mantuvo hasta el 3-3, momento en que Cobolli consiguió la ruptura decisiva para encaminarse al título con autoridad.

“Quiero felicitar a Frances por un gran partido, espero volver el próximo año”, añadió el campeón.

Parte de la nueva generación italiana

Cobolli integra la nueva camada dorada del tenis italiano, encabezada por Jannik Sinner, actual número dos del mundo. También destacan Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini y Lorenzo Sonego.

Para Cobolli, esta fue su tercera participación en Acapulco: en 2024 cayó en cuartos de final y en 2025 se despidió en segunda ronda.

La edición 2025 del torneo registró una asistencia de 75 mil aficionados, cifra que confirmó la recuperación del puerto tras el paso del huracán Otis.