Coágulos en pulmones frenan a Jalen Hurts; se pierde temporada

El diagnóstico de Hurts, pieza clave del equipo, se produce en medio de una racha de cuatro derrotas consecutivas que han encadenado las filas de Philadelphia

Los Philadelphia Eagles informaron este lunes que su mariscal de campo estelar, Jalen Hurts, se perderá el resto de la temporada 2026 de la NFL luego de que especialistas detectaran múltiples coágulos sanguíneos en sus pulmones, una situación que requerirá tratamiento médico y lo mantendrá alejado de cualquier actividad de contacto.

A través de un comunicado conjunto con la agente del jugador, Nicole Lynn, la organización explicó que Hurts fue sometido a diversas evaluaciones médicas durante los últimos días, las cuales confirmaron un cuadro de trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales, después de que inicialmente se le diagnosticara un coágulo superficial en la pantorrilla izquierda durante un viaje del equipo a Londres.

“Jalen está clínicamente estable y no presenta limitaciones funcionales significativas. Su tratamiento consistirá en anticoagulantes y, durante este periodo, no podrá participar en actividades de contacto, incluido el futbol americano”, señalaron los Eagles en el comunicado.

De acuerdo con reportes, el proceso de recuperación estaría estimado en alrededor de tres meses, un plazo que prácticamente descarta cualquier posibilidad de regreso durante la presente campaña.

Pronóstico médico es favorable

La franquicia también se mostró optimista respecto al futuro de su quarterback, al asegurar que el pronóstico médico es favorable y que se espera una recuperación completa, sin secuelas a largo plazo una vez que concluya el tratamiento.

La situación habría tenido origen tras un golpe sufrido por Hurts en la pantorrilla durante el encuentro ante los Los Angeles Rams el pasado 4 de octubre. Posteriormente, el jugador reportó molestias y, tras una serie de estudios médicos, se descubrió inicialmente un coágulo superficial. Sin embargo, exámenes de seguimiento revelaron que la afección había evolucionado hasta convertirse en una trombosis venosa profunda con presencia de coágulos en ambos pulmones.

La baja representa un duro golpe para los Eagles, que actualmente atraviesan un complicado inicio de campaña con marca de 2-4. Ante la ausencia de Hurts, el equipo recurrirá a Tanner McKee como titular para intentar mantener vivas sus aspiraciones en la División Este de la Conferencia Nacional.

Hurts, de 28 años, había disputado los primeros cinco encuentros de la temporada y registraba 933 yardas por pase, ocho touchdowns y tres intercepciones antes de ser colocado en la lista de lesionados.

La prioridad ahora para la organización y para el jugador será su recuperación total, con la expectativa de que pueda retomar su carrera profesional una vez concluido el tratamiento médico y recibida la autorización de los especialistas.