Clubes que protesten eliminación del ascenso serán sancionados

La FMF advirtió a Correcaminos, Mineros, Coyotes, Leones Negros, Morelia y La Paz que, en caso de reincidir, podrían enfrentar multas de más de $200,000 pesos

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) apercibió a los clubes de la Liga de Expansión MX que realizaron manifestaciones durante la primera jornada del Torneo Apertura 2026 en rechazo a la eliminación del ascenso y descenso, además de advertir que una reincidencia podría derivar en sanciones económicas de hasta 2,000 UMA.

La Comisión Disciplinaria inició una investigación tras las protestas registradas en el arranque del torneo y determinó emitir un apercibimiento a los equipos involucrados, quienes podrían enfrentar multas superiores a $200,000 pesos si vuelven a realizar acciones similares durante los partidos.

La medida fue adoptada luego de que varios clubes protestaran de forma simbólica al permanecer sin disputar activamente el balón durante el primer minuto de sus encuentros inaugurales.

Protestaron contra el fin del ascenso y descenso

Los equipos que participaron en la manifestación fueron Correcaminos, Mineros, Coyotes, Leones Negros, Atlético Morelia y Atlético La Paz, quienes expresaron su inconformidad con la decisión de eliminar el ascenso y descenso a partir de la temporada 2026-2027.

La protesta surgió después de la publicación del nuevo reglamento de la Liga MX, el cual establece que los clubes del máximo circuito no descenderán y los equipos de la Liga de Expansión tampoco podrán ascender.

Reglamento elimina el ascenso deportivo

El artículo 35 del Reglamento de Competencia de la Liga MX señala que, por acuerdo del Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la temporada 2026-2027 no habrá ascenso ni descenso entre ambas categorías.

La decisión mantiene suspendido el sistema de movilidad deportiva entre la primera y la segunda división del futbol mexicano.

Advierten multas y pérdida del partido

La Comisión Disciplinaria informó que, en caso de reincidencia, los clubes podrían ser sancionados conforme al artículo 57 del Reglamento de Sanciones.

Dicho apartado establece que un club que se niegue a jugar, abandone injustificadamente el terreno de juego o deje de participar activamente durante un periodo considerable podrá perder el partido por marcador de 1-0, ceder los puntos al rival y recibir una multa de hasta 2,000 UMA, equivalente a más de $200,000 pesos.

Tras la resolución, los equipos únicamente recibieron un apercibimiento, aunque quedaron advertidos de posibles sanciones disciplinarias y económicas si repiten una protesta similar en futuras jornadas.