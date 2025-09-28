Info 7 Logo
Club León se queda sin DT; Berizzo presenta renuncia

Por: Diana Leyva

27 Septiembre 2025, 15:11

La directiva le aceptó la renuncia al argentino, luego de que el Club perdiera por dos tantos en el partido disputado contra Juárez

Por medio de un comunicado, el Club León compartió que el ex futbolista y director técnico argentino, Eduardo Berizzo, presentó su renuncia al equipo.

Luego de estar tres torneos dirigiendo el club, el argentino decidió renunciar tras sufrir la derrota ante Juárez de 2-0.

Berizzo de 55 años, ganó 15 partidos, empató 11 ocasiones y cayó en 18 encuentros. Tuvo a su disposición fichajes importantes como James Rodríguez, Nicolás Fonseca y Rodrigo Echeverría.

Por ahora, el club buscará una nueva opción para cubrir el puesto de entrenador y mejorar el rumbo del torneo.

