Club León se queda sin DT; Berizzo presenta renuncia

Por medio de un comunicado, el Club León compartió que el ex futbolista y director técnico argentino, Eduardo Berizzo, presentó su renuncia al equipo.
COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/0i7t5y90nm— Club León (@clubleonfc) September 27, 2025
Luego de estar tres torneos dirigiendo el club, el argentino decidió renunciar tras sufrir la derrota ante Juárez de 2-0.
Berizzo de 55 años, ganó 15 partidos, empató 11 ocasiones y cayó en 18 encuentros. Tuvo a su disposición fichajes importantes como James Rodríguez, Nicolás Fonseca y Rodrigo Echeverría.
Por ahora, el club buscará una nueva opción para cubrir el puesto de entrenador y mejorar el rumbo del torneo.