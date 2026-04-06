¿Club América podría perder en la mesa el encuentro vs Santos?

América igualó 1-1 ante Santos en un duelo marcado por seis cambios tras protocolo de conmoción, lo que generó polémica sobre el reglamento

El empate 1-1 entre Club América y Santos Laguna generó controversia luego de que el equipo azulcrema realizara seis sustituciones, lo que encendió el debate sobre una posible infracción al reglamento de la Liga MX.

Empate con cierre intenso en Torreón

El duelo correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026, disputado en el TSM Corona, tuvo un desarrollo cerrado y con pocas opciones claras durante gran parte del encuentro.

En la primera mitad, ambos equipos priorizaron el orden defensivo. América intentó generar peligro a través de la posesión y circulación por las bandas, mientras que Santos apostó por transiciones rápidas, aunque sin contundencia en el último tercio.

El ritmo del partido cambió en el complemento, especialmente en el tramo final, donde se concentraron las acciones más relevantes.

Al minuto 78, Santos Laguna se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Kevin Picón, situación que América aprovechó para adelantar líneas y presionar en busca del gol.

La insistencia azulcrema rindió frutos al minuto 80, cuando Alexis Gutiérrez apareció dentro del área para definir y poner en ventaja a su equipo.

Sin embargo, la respuesta local fue inmediata. Apenas tres minutos después, al 83’, Cristián Dájome capitalizó una jugada ofensiva para marcar el empate 1-1, devolviendo el equilibrio al marcador en un cierre de alta intensidad.

En los minutos finales, América intentó recuperar la ventaja con superioridad numérica, pero Santos resistió y aseguró el empate ante su afición.

La lesión que detonó el cambio reglamentario

La jugada clave del encuentro ocurrió al minuto 36, cuando Aldo López, mediocampista de Santos Laguna, sufrió un fuerte choque de cabezas con el zaguero americanista Miguel Vázquez.

Tras recibir atención médica en el campo, el futbolista intentó continuar, pero minutos después tuvo que abandonar el partido debido a molestias, lo que activó el protocolo de conmoción cerebral.

Este punto es fundamental para entender la polémica, ya que el reglamento contempla medidas especiales en este tipo de situaciones médicas.

🚨🚑Y el protocolo de conmoción se aplicó correctamente @LigaBBVAMX? Permitieron que regresara a jugar, se desvaneció y ya se lo llevó la ambulancia al jugador Santista.

Vaya imagen este choque de cabezas en el @ClubSantos vs @ClubAmerica

Bien el árbitro en detener el juego… pic.twitter.com/bsmZrikbFZ — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 5, 2026

Por qué América pudo hacer seis cambios

De acuerdo con el reglamento vigente de la Liga MX, cada equipo puede realizar hasta cinco sustituciones en condiciones normales. Sin embargo, existe una excepción en caso de conmoción cerebral.

Cuando se activa este protocolo, el equipo afectado recibe un cambio adicional por razones médicas. A su vez, el rival obtiene ese mismo beneficio para mantener la equidad deportiva.

Esto permitió que tanto Santos como América tuvieran la posibilidad de realizar hasta seis cambios durante el encuentro sin incurrir en una falta reglamentaria.

El sustento en el reglamento de la Liga MX

Aunque la regla no aparece de forma explícita en el apartado tradicional de sustituciones, sí está contemplada dentro del marco normativo del futbol mexicano.

De acuerdo con el Protocolo de Conmoción Cerebral de la Liga MX, integrado en el Reglamento de Competencia de la FMF, los equipos pueden realizar sustituciones adicionales en caso de traumatismos en la cabeza.

Este lineamiento forma parte de los anexos médicos del reglamento y está alineado con disposiciones internacionales para proteger la integridad de los futbolistas.

Por ello, el sexto cambio realizado por América no constituye una alineación indebida, sino una aplicación válida del protocolo médico vigente.

No hay bases para sanción deportiva

A pesar de la polémica generada en redes sociales, la aplicación del protocolo médico respalda las decisiones arbitrales.

Hasta el momento, no existe indicio de violación al reglamento, por lo que el resultado del partido se mantiene sin cambios.

En ese contexto, el Club América no perderá el encuentro en la mesa, ya que las seis sustituciones están justificadas dentro del marco normativo.

Impacto en la tabla del torneo

Con este resultado, América dejó escapar puntos importantes en su lucha por los primeros lugares, aunque se mantiene en el sexto lugar con 18 puntos.

Por su parte, Santos Laguna sumó una unidad que le permite mantenerse en competencia, aunque sin un avance significativo en la tabla, ya que se sigue posicionando desde el fondo de la tabla en el último lugar con apenas 9 puntos.

El empate reflejó un duelo equilibrado, pero también dejó como principal tema de conversación la correcta aplicación del reglamento en situaciones médicas dentro del futbol mexicano.