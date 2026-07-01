Clasifica Haaland a Noruega y ve difícil vencer a Brasil

El atacante fue cuestionado sobre las posibilidades de su equipo frente a la selección brasileña, dirigida por Carlos Ancelotti.

Erling Haaland fue la figura de Noruega en su clasificación a los octavos de final del Mundial FIFA™ 2026, pero el delantero sorprendió al reconocer que su selección tendrá un desafío complicado frente a Brasil en la siguiente ronda.

El atacante marcó el gol de la victoria por 2-1 sobre Costa de Marfil en el minuto 86, resultado que aseguró el pase del conjunto noruego a la fase de eliminación directa. La anotación llegó tras una asistencia de Patrik Berger y permitió a Noruega mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

¿Qué dijo Haaland sobre el duelo contra Brasil?

Al término del encuentro, Haaland fue cuestionado sobre las posibilidades de su equipo frente a la selección brasileña, dirigida por Carlos Ancelotti. El goleador respondió con cautela y aseguró que será necesario mantener los pies sobre la tierra.

"Vamos a los octavos de final, habrá equipos excelentes. No será fácil, hay que ser realistas. No sé si lo lograremos".

Cuando le preguntaron directamente por las opciones de eliminar a Brasil, respondió de forma breve:

"Muy pocas".

Haaland sigue ampliando sus récords

Con su anotación ante Costa de Marfil, el noruego llegó a cinco goles en su primera Copa del Mundo, quedando a uno de las cifras alcanzadas por Lionel Messi y Kylian Mbappé en sus respectivos debuts mundialistas.

Además, alcanzó los 60 goles en 53 partidos con la selección de Noruega, una marca que lo convierte en el jugador en activo que menos encuentros ha necesitado para llegar a esa cifra con su combinado nacional.