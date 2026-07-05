Clasifica Egipto a octavos de final tras vencer a Australia

Egipto consiguió este viernes su pase a la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al imponerse a Australia desde los 11 pasos

La selección de Egipto consiguió este viernes su pase a la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, al imponerse a Australia en una definición por tiros desde el punto penal, tras igualar en tiempo regular y alargado.

Egipto golpeó primero

Australia generó la primera llegada de peligro apenas al minuto 4 con un disparo de larga distancia de Cristian Volpato, pero fue Egipto el que abrió el marcador.

Al minuto 13, Emam Ashour apareció dentro del área para conectar de cabeza un preciso centro de Karim Hafez y vencer al arquero Patrick Beach, adelantando a los africanos.

Tras el gol, los oceánicos buscaron reaccionar antes del descanso, aunque les faltó claridad en los últimos metros para inquietar con mayor peligro a la defensa egipcia.

Un autogol cambió el rumbo

Australia encontró el empate apenas iniciado el segundo tiempo.

Al minuto 54, Aiden O'Neill envió un tiro libre desde el costado izquierdo y Mohamed Hany, en su intento por despejar el balón, terminó enviándolo a su propia portería para el 1-1 que devolvió la esperanza a los oceánicos.

Egipto tuvo la oportunidad de evitar la prórroga en el tiempo agregado. Mohamed Salah filtró un gran pase para Ramy Rabia, pero Patrick Beach respondió con una atajada decisiva que mantuvo con vida a su selección.

La definición llegó desde los once pasos

El tiempo extra transcurrió con pocas oportunidades y un evidente desgaste físico en ambos equipos.

Australia intentó sorprender antes de la tanda de penales al sustituir a su guardameta al minuto 118 para dar ingreso al experimentado Mathew Ryan, especialista en este tipo de definiciones, sin embargo la apuesta no dio resultado.

Harry Souttar falló el primer cobro australiano y Egipto tomó el control de la serie.

Mahmoud Saber, Ramy Rabia y Mohamed Salahm, quien definió con una elegante Panenka, acertaron sus disparos, antes de que Hossam Abdelmaguid marcara el penal que aseguró la clasificación.

Por Australia únicamente anotaron Jackson Irvine y Awer Mabil, mientras que Lucas Herrington estrelló su disparo en el poste, dejando el camino libre para los africanos.

Espera rival en cuartos de final

Con la victoria, Egipto se instaló entre los ocho mejores equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y quedó a la espera del ganador del enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde.