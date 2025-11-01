Clásico Regio es más intenso que el Nacional, afirma Pizarro

El capitán felino defendió la grandeza del duelo entre Tigres y Rayados y aseguró que para la afición y la ciudad, este partido supera cualquier otro.

Guido Pizarro no dudó en defender el valor del Clásico Regio previo al duelo de este sábado. El capitán de Tigres aseguró que, aunque en el centro del país coloquen al Clásico Nacional como el más grande, en Monterrey se vive una pasión incomparable y distinta a la de cualquier otro partido en México.

Según Pizarro, el contexto que rodea a Tigres contra Rayados no se puede comparar, pues afirma que la intensidad con la que la ciudad respira esta rivalidad se siente desde la calle, en la afición y dentro del vestidor.

“Para nosotros el de acá es el más importante. Se vive con mucha más intensidad día a día”, señaló.

Incluso, ante declaraciones externas que han intentado minimizar el enfrentamiento como las hechas por Domenec Torrent, el Conde aclaró que para Tigres este duelo no es uno más de liga, sino el partido del torneo.

“Sabemos la importancia de este juego, por historia y por lo que significa para nuestra gente”, afirmó.

Pizarro también reveló que el equipo ya tiene definido el once inicial para el Gigante de Acero, pese a que durante la semana se trabajó sin un delantero nominal.

Para el capitán, este Clásico vuelve a colocar a Monterrey en el centro de la conversación futbolística nacional, recordando que, más allá de discursos, estadísticas o preferencias geográficas, el Clásico Regio es más pasional.