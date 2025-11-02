Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Deportes

Clásico Regio en el ‘Gigante de acero’: Rayados y Tigres, parejos

Por: Gerardo Vázquez

01 Noviembre 2025, 07:00

Compartir

En 17 partidos disputados en Guadalupe, ambos equipos registran seis victorias, cinco empates y 19 goles a favor, reflejando la igualdad histórica

Clásico Regio en el ‘Gigante de acero’: Rayados y Tigres, parejos

Es cierto, Tigres presume mejores números que Rayados en la historia del Clásico Regiomontano varonil, sin embargo, al enfrentarse en el ‘Gigante de acero’ el duelo es más parejo.

Y esto lo reflejan los 17 derbis que se han protagonizado en este escenario, que abrió sus puertas el domingo 2 de agosto de 2015.

A lo largo de poco más de 10 años, en el coloso de la avenida Pablo Livas, en Guadalupe, Nuevo León, Monterrey cosecha seis victorias, por seis de los felinos y cinco empates, con 19 goles a favor de La Pandilla, por 19 de los de la UANL.

Este sábado, este escenario, se celebrará el duelo fraternal número 18.

El primer duelo entre albiazules y auriazules en el coloso de La Pastora fue el sábado 5 de marzo de 2016, en la Jornada 9 de la fase regular del Torneo Clausura 2016 de la Liga MX, mismo que ganó 1-0 La Pandilla con gol de Efraín Juárez (ahora técnico de Pumas) al minuto 48.

La primera victoria de los de San Nicolás en esta cancha fue en el Torneo Clausura 2016… y se dio en la Liguilla, en el juego de Vuelta de Cuartos de Final, el sábado 14 de mayo, al vencer 2-1 a los del Cerro de La Silla.

Este estadio, que será sede de la Copa del Mundo en el Mundial de futbol de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, ha sido escenario del partido de Vuelta de dos Finales en el derbi regio varonil: en la del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, que ganó Tigres con marcador de 3-2 global, y la más importante, la de la Liga de Campeones de la Concacaf 2019, que ganó Rayados con acumulado de 2-1.

Entérate

Estos son los 16 Clásicos Regios varoniles que se han celebrado en el ‘Gigante de acero’:

TORNEO    JORNADA    FECHA    RESULTADO

Clausura 2016    9    Sábado 5 de marzo    Rayados 1-0 Tigres
Clausura 2016    Cuartos Vuelta    Sábado 14 de mayo    Rayados 1-2 Tigres
Clausura 2017    15    Sábado 22 de abril    Rayados 1-0 Tigres
Clausura 2017    Cuartos Vuelta    Sábado 13 de mayo    Rayados 0-2 Tigres
Apertura 2017    17    Sábado 18 de noviembre    Rayados 2-0 Tigres
Apertura 2017    Final Vuelta    Domingo 10 de diciembre    Rayados 1-2 Tigres
Clausura 2019    10    Sábado 9 de marzo    Rayados 1-1 Tigres
Concachampions    Final Vuelta    Miércoles 1 de mayo    Rayados 1-1 Tigres
Clausura 2019    Semifinal Ida    Miércoles 15 de mayo    Rayados 1-0 Tigres
Apertura 2019    12    Sábado 28 de septiembre    Rayados 0-2 Tigres
Apertura 2020    12    Sábado 26 de septiembre    Rayados 0-2 Tigres
Apertura 2021    9    Domingo 19 de septiembre    Rayados 2-0 Tigres
Apertura 2022    10    Sábado 20 de agosto    Rayados 0-0 Tigres
Clausura 2023    Semifinal Vuelta    Sábado 20 de mayo    Rayados 0-1 Tigres
Clausura 2024    15    Sábado 13 de abril    Rayados 3-3 Tigres
Clausura 2024    Cuartos Vuelta    Domingo 12 de mayo    Rayados 1-1 Tigres
Apertura 2024    12    Sábado 19 de octubre    Rayados 4-2 Tigres

En números

Estos son los datos que arrojan los 17 Clásicos Regios varoniles que se han celebrado en el ‘Gigante de acero’:

EQUIPOS    JJ    JG    JE    JP    GF    GC    DIF
Rayados    17    6    5    6    19    19    0
Tigres    17    6    5    6    19    19    0

*JJ = juegos jugados; JG = juegos ganados; JE = juegos empatados; JP = juegos perdidos; GF = goles a favor; GC = goles en contra; DIF = diferencia de goles.

Comentarios