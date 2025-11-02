Clásico Regio en el ‘Gigante de acero’: Rayados y Tigres, parejos

En 17 partidos disputados en Guadalupe, ambos equipos registran seis victorias, cinco empates y 19 goles a favor, reflejando la igualdad histórica

Es cierto, Tigres presume mejores números que Rayados en la historia del Clásico Regiomontano varonil, sin embargo, al enfrentarse en el ‘Gigante de acero’ el duelo es más parejo.

Y esto lo reflejan los 17 derbis que se han protagonizado en este escenario, que abrió sus puertas el domingo 2 de agosto de 2015.

A lo largo de poco más de 10 años, en el coloso de la avenida Pablo Livas, en Guadalupe, Nuevo León, Monterrey cosecha seis victorias, por seis de los felinos y cinco empates, con 19 goles a favor de La Pandilla, por 19 de los de la UANL.

Este sábado, este escenario, se celebrará el duelo fraternal número 18.

El primer duelo entre albiazules y auriazules en el coloso de La Pastora fue el sábado 5 de marzo de 2016, en la Jornada 9 de la fase regular del Torneo Clausura 2016 de la Liga MX, mismo que ganó 1-0 La Pandilla con gol de Efraín Juárez (ahora técnico de Pumas) al minuto 48.

La primera victoria de los de San Nicolás en esta cancha fue en el Torneo Clausura 2016… y se dio en la Liguilla, en el juego de Vuelta de Cuartos de Final, el sábado 14 de mayo, al vencer 2-1 a los del Cerro de La Silla.

Este estadio, que será sede de la Copa del Mundo en el Mundial de futbol de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, ha sido escenario del partido de Vuelta de dos Finales en el derbi regio varonil: en la del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, que ganó Tigres con marcador de 3-2 global, y la más importante, la de la Liga de Campeones de la Concacaf 2019, que ganó Rayados con acumulado de 2-1.

Entérate

Estos son los 16 Clásicos Regios varoniles que se han celebrado en el ‘Gigante de acero’:

TORNEO JORNADA FECHA RESULTADO

Clausura 2016 9 Sábado 5 de marzo Rayados 1-0 Tigres

Clausura 2016 Cuartos Vuelta Sábado 14 de mayo Rayados 1-2 Tigres

Clausura 2017 15 Sábado 22 de abril Rayados 1-0 Tigres

Clausura 2017 Cuartos Vuelta Sábado 13 de mayo Rayados 0-2 Tigres

Apertura 2017 17 Sábado 18 de noviembre Rayados 2-0 Tigres

Apertura 2017 Final Vuelta Domingo 10 de diciembre Rayados 1-2 Tigres

Clausura 2019 10 Sábado 9 de marzo Rayados 1-1 Tigres

Concachampions Final Vuelta Miércoles 1 de mayo Rayados 1-1 Tigres

Clausura 2019 Semifinal Ida Miércoles 15 de mayo Rayados 1-0 Tigres

Apertura 2019 12 Sábado 28 de septiembre Rayados 0-2 Tigres

Apertura 2020 12 Sábado 26 de septiembre Rayados 0-2 Tigres

Apertura 2021 9 Domingo 19 de septiembre Rayados 2-0 Tigres

Apertura 2022 10 Sábado 20 de agosto Rayados 0-0 Tigres

Clausura 2023 Semifinal Vuelta Sábado 20 de mayo Rayados 0-1 Tigres

Clausura 2024 15 Sábado 13 de abril Rayados 3-3 Tigres

Clausura 2024 Cuartos Vuelta Domingo 12 de mayo Rayados 1-1 Tigres

Apertura 2024 12 Sábado 19 de octubre Rayados 4-2 Tigres

En números

Estos son los datos que arrojan los 17 Clásicos Regios varoniles que se han celebrado en el ‘Gigante de acero’:

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF

Rayados 17 6 5 6 19 19 0

Tigres 17 6 5 6 19 19 0

*JJ = juegos jugados; JG = juegos ganados; JE = juegos empatados; JP = juegos perdidos; GF = goles a favor; GC = goles en contra; DIF = diferencia de goles.