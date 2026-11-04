Clásico Auténticos vs Borregos: ¿Quién se queda con el invicto?

Auténticos Tigres recibe a Borregos Monterrey en el Estadio Gaspar Mass a las 19:00 horas, en juego pendiente de la Semana 5 de la ONEFA 2026

La emoción del futbol americano estudiantil está de regreso en Nuevo León. Los aficionados al deporte de las tacleadas vivirán este martes una edición más del Clásico Regio Estudiantil, cuando los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) reciban a los Borregos Monterrey del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

El esperado enfrentamiento se disputará a las 19:00 horas en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass, escenario que será testigo de un nuevo capítulo de una de las rivalidades deportivas más importantes del futbol americano universitario en el país.

El compromiso corresponde al encuentro pendiente de la Semana 5 de la Temporada 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), por lo que ambos conjuntos tendrán una nueva oportunidad de medir fuerzas en un duelo que siempre despierta pasiones entre las comunidades estudiantiles y los seguidores de ambas instituciones, que marchan con marca de siete ganados y cero perdidos en la actual campaña.

La expectativa es mayor debido al antecedente más reciente entre los dos equipos, que se remonta a noviembre del año pasado, cuando protagonizaron la Final de la campaña 2025 de la ONEFA.

En aquella ocasión, los Auténticos Tigres hicieron valer su garra y se impusieron por marcador de 33-30 a los Borregos Monterrey, en un dramático encuentro celebrado en el Estadio Borregos, resultado que permitió a los felinos levantar el Campeonato y coronarse como monarcas de la temporada.

Ahora, el escenario será distinto y la cita tendrá como sede el Estadio Gaspar Mass, donde los representantes de la UANL buscarán hacer valer su condición de locales ante unos Borregos que llegarán con el objetivo de medirse nuevamente ante su acérrimo rival.

Así, la rivalidad entre felinos y lanudos volverá a encender el emparrillado regiomontano, en un partido que promete emociones, intensidad y mucho orgullo universitario.

Futbol americano ONEFA 2026

Temporada regular

Semana 5 - Hoy

Auténticos Tigres (7-0) Vs Borregos Monterrey (7-0)

Estadio Gaspar Mass de la UANL

19:00 horas - Canal 53