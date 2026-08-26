Clara Tauson remonta y elimina a Renata Zarazúa en Monterrey

La mexicana perdió precisión conforme avanzó el parcial y Tauson aprovechó ese momento para imponerse por 6-3 y enviar el encuentro a un set definitivo

Renata Zarazúa volvió a despedirse en la primera ronda del Abierto GNP Seguros, después de caer ante la danesa Clara Tauson por 3-6, 6-3 y 6-0.

La mexicana comenzó el encuentro con buen ritmo y se quedó con el primer parcial, pero su rival corrigió a partir del segundo set y terminó dominando la parte final para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Zarazúa llegó a Monterrey con la intención de mejorar sus resultados anteriores y por momentos alimentó la ilusión de la afición local, aunque no pudo mantener el nivel mostrado durante el arranque.

Zarazúa toma ventaja con cinco juegos consecutivos

La representante mexicana comenzó abajo después de sufrir un rompimiento temprano, pero recuperó inmediatamente el servicio y aprovechó los errores de Tauson para tomar el control.

Zarazúa ganó cinco juegos consecutivos y, después de dejar escapar dos puntos para set, logró cerrar el primer parcial por 6-3.

El partido se equilibró durante el segundo set. La danesa mejoró con su servicio, comenzó a sumar aces y encontró el rompimiento en el quinto juego.

La mexicana perdió precisión conforme avanzó el parcial y Tauson aprovechó ese momento para imponerse por 6-3 y enviar el encuentro a un set definitivo.

Tauson domina el tercer set y completa la remontada

Aunque el partido llegó igualado al último parcial, el desarrollo ya comenzaba a favorecer a la europea. Tauson mantuvo la confianza, elevó la presión desde la devolución y no permitió que Zarazúa recuperara el ritmo.

La danesa ganó los seis juegos del tercer set para completar la remontada con un contundente 6-0 y eliminar a la representante mexicana.

Clara Tauson enfrentará en la segunda ronda a Ekaterina Alexandrova, primera sembrada del cuadro.

Renata Zarazúa continuará en la modalidad de dobles

La participación de Zarazúa en Monterrey todavía no termina. La mexicana disputará la competencia de dobles junto con la china Qianhui Tang.

Su primer compromiso será frente a la pareja integrada por la kazaja Anna Danilina y la japonesa Miyu Kato, por lo que la mexicana tendrá una nueva oportunidad de avanzar ante el público regiomontano.